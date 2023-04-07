Жінка відмовилась говорити українською мовою у виші, який обстріляли росіяни у квітні 2022 року

Викладачка Державного податкового університету в Ірпені Любов Воробйова відмовилась викладати матеріал для першокурсників українською мовою. Замість того, щоб перейти на українську, викладачка запропонувала студентам вивчати предмет самостійно.

Відео з викладачкою оприлюднили студенти у вівторок, 4 квітня. На записі з заняття викладачка філософії заявила, що продовжуватиме говорити російською на іспиті.

«Я вам дозволяю не приходити на лекцію. І в Moodle, і в підручниках все подається українською мовою – будь ласка, можете опановувати там. А коли ми зустрінемось з вами на іспиті, я з вами буду обов'язково розмовляти російською мовою», – заявила Любов Воробйова.

Жінка додала, що студенти можуть не бути присутніми на заняттях, якщо їм неприємно чути російську мову, а предмет вивчати дистанційно. Своє небажання перейти на українську мову вона пояснила тим, що викладає філософію російською вже 35 років.

У п'ятницю, 7 квітня, в Студентському парламенті університету відреагували на поведінку викладачки, повідомивши, що щодо Любові Воробйової вживатимуть необхідних заходів.

«Університет, який зазнав руйнувань, але вистояв під час окупації та відбудовується, не допустить використання мови агресора в освітньому процесі. Це громадянська позиція, це позиція держави! Реакція адміністрації навчального закладу на ситуацію однозначна: діятимемо рішуче, наслідки для винних в межах законодавства будуть невідворотними», – повідомив виконувач обов'язків директора ДПУ Дмитро Серебрянський 6 квітня.

Викладачку відсторонили від виконання своїх обов'язків. Розпочато службове розслідування щодо інциденту. Нагадаємо, з січня 2021 року українська мова є обов'язковою у сфері надання усіх освітніх послуг – як у школах, так і у вишах.