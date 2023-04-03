Чоловіка, який у Буковелі посварився з військовим звати Олександр Фатула

На гірськолижному курорті Буковелі між п'яним відпочивальником та військовим медиком, який повернувся з Бахмута та проходив реабілітацію, трапився конфлікт. Відео інциденту військовий опублікував у своїх соцмережах. Як часто буває у таких випадках, відео дуже швидко набуло популярності у соцмережах і викликало хвилю обурення користувачів. За добу після конфлікту, 3 квітня, дружина відпочивальника опублікувала відео, де, за її словами, чоловіки помирилися.

ZAXID.NET вирішив розібратись, що сталось у готелі. У готелі HVOYA підтвердили, що інцидент трапився на початку квітня. Відео конфлікту опублікували на TikTok у неділю, 2 квітня.

41-річний відпочивальник у білому банному халаті та склянкою пива у руці ображав військового, називав його провокатором і закликав їхати назад в Бахмут. Між відпочивальником та бойовим медиком у спа-зоні готелю відбувся такий діалог:

Відпочивальник: Лашара!

Медик: Давай, ну, кажи ще раз.

Відпочивальник: Ты видишь, какие провокатори поприезжали тут и начинають умничать. Откуда он тут приехал?

Медик: Звідки? З Бахмута.

Відпочивальник: З Бахмута? Ну, и езжай туда в свой Бахмут. Чего ты тут сидишь? Отсиживаешся.

З відео незрозуміло, що стало причиною конфлікту. Військовий зазначив, що сварка сталася через мовне питання. «Я проходжу психологічну постравматичну реабілітацію на Буковелі. У нашої держави є змога військовослужбовцям це забезпечити. Проте вчора я чув, що ЗСУ – це худоба. Моє відео чоловік говорить "какая разніца"», – розповів медик.

На конфлікт відреагувала Юлія, дружина чоловіка, який ображав військового. Вона опублікувала відео і розповіла свою версію подій і зазначила, що дуже хвилююється через інцидент. За словами жінки, у конфлікті винен військовий. Крім цього, вона зазначила, що про інцидент повідомили у поліцію.

«У спа підійшов чоловік. Він також був п'яним і почав казати, якою мовою ми маємо говорити. Йому не подобається, що люди не говорять українською мовою. Він почав говорити, що нам треба їхати в Росію. Мій чоловік відреагував спочатку м'яко, потім він ще раз підійшов, почав провокувати. У вигідний собі момент він зняв все на відео. Ми не знали, що він військовий», – говорить жінка.

Вона вважає, що у військового є психічні відхилення. Жінка заявила, що її сім'я є не першою, з ким нібито конфліктував медик.

Командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук у соцмережах повідомив, що чоловіка, який ображав військового медика звати Олександр Фатула. Він мешкає у Черкасах та Києві.

«Не хотів викладати фото з дружиною, але вона "блогер" і я не дозволю їй публічно розповідати, що у військового "психічні відхилення". Психологічна реабілітація немає нічого спільного з психічними відхиленнями. Я чекаю від Саші Фатули офіційних вибачень перед усіма, хто зараз в Бахмуті, інакше я зроблю все, щоб в публічних місцях тобі, тварино, було з'являтись некомфортно», – написав Дмитро Кухарчук.

Подружжя, яке відпочивало в Буковелі

Сайт «18000» повідомляє, що Олександр Фатула має судимості за бутлегерство – підпільну торгівлю спиртним. Зокрема, у реєстрі судових рішень йдеться, що чоловік в складі групи осіб поширював в Черкасах незаконно виготовлені алкогольні напої. Через це у 2019 році його оштрафували на 20 тис. грн. Такий самий вирок чоловік мав і 2015 року. Крім цього, Олександра Фатулу двічі притягували до відповідальності за нетверезе водіння. У 2021 році суд оштрафував його на 17 тис. грн і позбавив права сідати за кермо на рік.

За добу після конфлікту, 3 квітня, дружина Олександра Фатули Юлія повідомила, що чоловіки помирилися. Вона зазначила, що Олександр вибачився за свої слова. Жінка опублікувала відео, де чоловіки кажуть «Слава Україні».

Нагадаємо, що у Хмельницькому священики УПЦ МП у храмі побили військового Артура Ананьєва. Він запитав, скільки людей має загинути, щоб людини перестали ходити в московський патріархат. На інцидент відреагувала міська влада Хмельницького. Зокрема, мер Олександр Симчишин пропонує позбавити УПЦ МП права користуватися землею в межах міста. Крім цього, місцеві мешканці самостійно ухвалили перехід собору до Православної церкви України.