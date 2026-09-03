На Житомирщині військові замість служби виготовляли меблі на заводі

Держане бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцю одного з армійських корпусів Сухопутних військ ЗСУ, який залучив бійців частини на Житомирщині до роботи на заводі з виготовлення меблів. Про це у четвер, 3 вересня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, заступник начальника логістики одного з армійських корпусів Сухопутних військ ЗСУ, який раніше обіймав посаду заступником командира військової частини на Житомирщині, оформив свого товариша нібито на військову службу. Хоча насправді чоловік продовжував працювати на своєму підприємстві з виготовлення офісних меблів. Згодом посадовець відправив на виробництво ще чотирьох солдатів.

«Замість виконання обов’язків у частині вони виготовляли меблі, отримували зарплату від підприємця, а також грошове забезпечення від держави. У цей час їхню роботу у військовій частині були змушені виконувати інші військовослужбовці», – йдеться у повідомленні ДБР.

За даними ДБР, схема діяла з середини 2025 року до серпня 2026 року. За цей час військовим безпідставно виплатили майже 1,2 млн грн грошового забезпечення.

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Учасників схеми затримали 20 серпня 2026 року. Чотирьом солдатам оголосили про підозру в ухиленні від військової служби шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою під час дії воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України). Колишньому заступнику командира частини інкримінують в організацію вказаного злочину, а військовослужбовця-підприємця підозрюють у сприянні його вчиненню. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 29 липня генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття командира військової частини на Одещині, який змушував бійців замість служби будувати йому будинок.