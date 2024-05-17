Із 18 травня в Україні запрацює оновлений закон про мобілізацію, що передбачає військовий облік чоловіків, які перебувають за кордоном. Повістки їм не вручатимуть, однак тепер вони зобовʼязані оновити військово-облікові дані, аби повноцінно отримувати консульські послуги.

ZAXID.NET пояснює, що зміниться для чоловіків за кордоном та як їм там стати на військовий облік.

Оновлення даних

Новий закон про мобілізацію передбачає, що з 18 травня всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні до 16 липня оновити військово-облікові дані. Це стосується і чоловіків, які живуть за кордоном, аби повноцінно отримувати послуги від українських консульських установ.

Наразі українські чоловіки за кордоном із 23 квітня не мають можливості отримати новий закордонний паспорт чи інші послуги. Із 18 травня надання цих послуг відновлять за умови, що військовозобовʼязаний чоловік підтвердить оновлення даних.

Як оновити дані за кордоном

Наразі відомо, що з 18 травня чоловіки можуть оновити дані через електронний кабінет призовника, який не буде обовʼязковим до використання, однак дозволить не відвідувати певні установи для оновлення даних. При цьому, повістки чи виклики до ТЦК через е-кабінет не надсилатимуть.

Так само не йдеться про примусове повернення в Україну військовозобовʼязаних. Член комітету Верховної Ради з питань правової політики Ігор Фріс в ефірі «Радіо Свобода» зазначив, що в України немає механізму для повернення чоловіків призовного віку, які порушили законодавство та перетнули кордон незаконно. Він припускає, що таке повернення могло б здійснюватися для притягнення порушників до відповідальності, але для цього потрібні законодавчі зміни в тих країнах, звідки чоловіків хочуть повернути.

Також громадяни України за кордоном можуть отримати військово-обліковий документ через електронну адресу, телефоном, через консульство під час отримання консульських послуг. При собі необхідно мати паспорт, документ, що підтверджує проживання за кордоном, і, за наявності, документи про освіту і військовий документ.

Щоби оновити дані в консульській установі, необхідно зробити окремий запис в електронній черзі на подання документів для взяття на тимчасовий консульський облік або оновлення даних консульського обліку.

Як тепер можна отримати консульські послуги

17 травня МЗС опублікувало розʼяснення, в якому вказано, що з 18 травня відновлюються всі послуги чоловікам призовного віку за кордоном. Поряд із документами, які необхідні для отримання обраної послуги, заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді. Йдеться про посвідчення про приписку до призовної дільниці або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.