Це одна з так званих двох «вишок Бойка», які Україна закупила в компанії Keppel в 2012 році, а потім були захоплені росіянами

У ніч на суботу, 10 серпня, Військово-Морські сили України завдали удару по одній із газових вишок в акваторії Чорного моря. Про це повідомив волонтер та активіст Сергій Стерненко у телеграм.

Зазначається, що на вишці російські окупанти розміщували технічне розвідувальне обладнання та тримали до 40 осіб особового складу.

«Тепер це підводні й одночасно підсмажені кацапи», – наголосив Стерненко та опублікував відео успішного удару українських моряків.

Він додав, що газова платформа досі горить.

«На озброєнні ВМС ЗСУ є морські дрони-близнюки Sea Baby з дальністю до 1000 км та бойовою частиною близько 900 кг, тож для росіян шансів вижити у Чорному морі залишиться все менше», – зазначив активіст.

Водночас військовий журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що атакованими минулої ночі були газові вишки «Сиваш» та «Петро Годованець», які все ще контролюють російські збройні сили. «Петро Годованець» це одна з так званих двох «вишок Бойка», які Україна закупила в компанії Keppel в 2012 році.

Інша, яка називається «Україна», а також платформа «Таврида» вітчизняного виробництва, були відбиті в росіян минулого року бійцями ГУР, «ДОЗОР» та інших підрозділів Сил оборони. Платформи «Петро Годованець» та «Сиваш» досі використовувались росіянами для розвідувальних задач.

Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 серпня, воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 за допомогою морського дрона MAGURA V5 знищили швидкісний катер проєкту КС 701 типу «Тунєц».