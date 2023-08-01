Снаряди росіян пошкодили лікарню та авто, припарковані біля неї

Російські окупанти вчергове обстріляли Херсон, влучивши в одну з місцевих лікарень. За фактом порушення звичаїв війни розпочали розслідування, повідомили у вівторок, 1 серпня, у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Лікарню у середмісті Херсона обстріляли ворожими снарядами. Внаслідок російської атаки загинув лікар та постраждала медсестра.

«Смертельні поранення отримав ЛОР-лікар. У медсестри – травмована щелепа, їй надають меддопомогу. Також через обстріли пошкоджено відділення хірургії», – повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У прес-службі міністерства охорони здоров'я повідомили, що окупанти атакували Херсонську міську клінічну лікарню імені Є. Є. Карабелеша. Внаслідок обстрілу загинув лікар, у якого був перший робочий день після закінчення інтернатури.

«Терористи вбили молодого лікаря, у якого сьогодні був перший робочий день після інтернатури. Поранена медична сестра», – повідомили у прес-службі МОЗ.

Окупанти поцілили в операційну. Постраждало 2 поверхи лікарні. Продовжується розбір завалів, остаточна кількість постраждалих невідома.

За даними прес-служби Офісу Генпрокурора, окупанти обстріляли лікарню приблизно об 11 ранку. Наразі уточнюються дані щодо кількості постраждалих від обстрілу.

Російські снаряди пошкодили будівлю лікарні та автомобілі, які стояли поруч. За ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни) правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, 31 липня окупанти здійснили масштабний обстріл Херсона, який тривав майже цілий день. Внаслідок атаки росіян у місті було поранено 17 людей, серед яких були волонтери. Ще троє людей загинуло.