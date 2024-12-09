Російські військові вкотре обстріляли населені пункти Донеччини. Внаслідок атаки загинули енергетик та місцева жителька. Про це у понеділок, 9 грудня, повідомили у міністерстві енергетики та Донецькій обласній прокуратурі.

Як повідомили у міненерго, вранці росіяни обстріляли одну з теплових електростанцій на Донеччині. Внаслідок атаки загинув співробітник ТЕС.

«Внаслідок обстрілу загинув слюсар станції Кіляров Володимир Вікторович 1959 року народження. Двоє працівників станції отримали поранення. Міністерство енергетики висловлює глибокі співчуття родині загиблого», – повідомили у міненерго.

Загиблий внаслідок обстрілу енергетик Володимир Кіляров

Крім того, за даними прокуратури, цього ж дня росіяни п’ять разів вдарили зі ствольної артилерії по місту Костянтинівка. Внаслідок обстрілу 72-річний чоловік отримав контузію, а у 43-річного цивільного чоловіка лікарі діагностували рвану рану руки.

Також росіяни вдарили поруч з магазином у селі Стара Миколаївка. Внаслідок обстрілу загинула 91-річна місцева жителька. Ще двоє людей отримали поранення.

«Осколкових поранень рук і ока зазнала 44-річна власниця магазину. Множинні поранення стегон і спини отримав 53-річний чоловік, який приїхав за покупками», – повідомили у прокуратурі.

Всім постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Крім того, внаслідок російських атак пошкоджень зазнали фасади житлових будинків, заклади торгівлі, автомобілі, гараж, газопровід та лінія електропередач.

Прокурори розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).