Внаслідок обстрілу пошкоджена низка будівель та автомобілі

Вранці понеділка, 25 листопада, російські окупанти здійснили атаку на середмістя Одеси. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росіяни обстріляли місто близько 10:45. Яке озброєння окупанти застосували для атаки, в ОВА не уточнили.

«Російські терористи другий понеділок поспіль поцілили у середмістя нашого обласного центру. Постраждало шестеро людей. Одна жінка у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеня важкості перебувають у медичних закладах. Лікарі надають всю необхідну допомогу», – повідомив Олег Кіпер.

Через ворожий удар у місті пошкоджена низка будівель – житлові будинки, салон краси, стоматологія, магазини та автомобілі. Крім того, обстріл пошкодив школу та спортзал місцевого університету. Викладачі та учні перебували в укриттях.

На місці обстрілу працюють співробітники ДСНС, правоохоронці та лікарі.

Доповнено. У пресслужбі ДСНС уточнили, що внаслідок атаки постраждали восьмеро людей. П’ять із них госпіталізували, а ще трьом надали допомогу на місці.

Доповнено 13:31. Рятувальники повідомили, що кількість постраждалих зросла до десяти.

Нагадаємо, зранку 25 листопада росіяни також завдали удару ракетою С-400 по центру Харкова. Внаслідок атаки постраждали понад 20 людей.