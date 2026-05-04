У Дніпрі чоловік вистрілив у військових ТЦК

У Дніпрі чоловік відкрив вогонь по військових територіального центру комплектування. Про це у понеділок, 4 травня, повідомили у поліції Дніпра.

Подія трапилась у Соборному районі міста. За даними правоохоронців, під час заходів оповіщення місцевий житель відкрив стрілянину по військових. Внаслідок події двоє військових ТЦК отримали поранення.

«Всі обставини інциденту встановлюються, вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації», – йдеться у повідомленні поліції.

Зауважимо, що правоохоронці не уточнили, чи затримали стрільця. У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП подію поки що не коментували.

Нагадаємо, 30 квітня 38-річний чоловік з автомата вистрілив у працівника ТЦК і поліцейського на Рівненщині. Того ж дня правоохоронці повідомили про затримання стрільця.