Через вибух вокзал тимчасово закрили

2 вересня у німецькому місті Аугбург стався вибух біля місцевого вокзалу. Внаслідок детонації невідомого предмета отримали поранення двоє українців, повідомили у пресслужбі поліції Баварії.

Вибух пролунав близько 03:15 у районі Банхофштрассе біля міського вокзалу. На місце події прибула поліція та вибухотехніки.

Детонація пошкодила фасади прилеглих будівель. Також пошкоджені вітрини туристичного агентства, аптеки, ювелірного магазину та банку. Збитки внаслідок вибуху встановлюються.

«Внаслідок вибуху 17-річна дівчина та 18-річний юнак отримали легкі травми, зокрема акустичну травму. Обидва є громадянами України», – повідомили у пресслужбі поліції.

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Територію навколо вибуху оточили, а рух поїздів тимчасово призупинили. Згодом правоохоронці виявили ще один підозрілий предмет у станції «Центральний вокзал Аугсбурга», через що рух потягів знову зупинили. Втім, пізніше вибухотехніки встановили, що обʼєкт не становить небезпеки.