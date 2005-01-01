Внаслідок зіткнення двох автомобілів і маршрутки постраждали львів'янка та її 7-річна донька

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 10:4915990

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Внаслідок зіткнення двох автомобілів і маршрутки постраждали львів'янка та її 7-річна донька
фото Ігоря Зінкевича
Зіткнулися два автомобілі і маршрутка

Увечері в неділю, 21 січня, на вул. Богдана Хмельницького в районі Галицького перехерестя у Львові сталося зіткнення двох автомобілів та маршрутки Внаслідок ДТП постраждали 38-річна львів’янка та її 7-річна донька, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.

За інформацією поліції, ДТП сталася 21 січня о 21:35. Зіткнулися автомобілі Audi A6 під керуванням 33-річного львів’янина, «Таврія» під керуванням 38-річного львів'янина та автобус «Еталон», за кермом якого перебував 35-річний мешканець Кам’янка-Бузького району. За інформацією співробітника поліції Ігоря Зінкевича, у ДТП потрапила маршрутка №51, що курсує з Галицького перехерстя на вул. Наукову.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажирки «Таврії»: 38-річна львів’янка та її 7-річна донька.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП та відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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