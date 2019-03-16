Внаслідок зіткнення двох легковиків на Львівщині постраждали п’ятеро людей

Водій одного автомобіля, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу іншому

У п'ятницю, 15 березня, у ДТП на автодорозі М-10 сполученням «Львів – Краковець» постраждали п'ятеро людей, двоє з яких опинилися в лікарні. Про це зранку 16 березня повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.

ДТП трапилась о 21:06. 25-річний мешканець села Терновиця Яворівського району за кермом автомобіля BMW-525, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу автомобілю Volkswagen Jetta, з кермом якого був 45-річний львів’янин. Як наслідок, два автомобілі зіткнулись.

Фото прес-служби ГУ Нацполіції Львівщини

Внаслідок ДТП було травмовано п’ятеро людей, двоє з яких госпіталізовано до Новояворівської районної лікарні ім. Юрія Липи. Трьох інших після надання медичної допомоги відпустили.

Обставини події з’ясовують.