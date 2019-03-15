На трасі Львів – Рава-Руська п'яний водій збив 15-річного пішохода і втік

Хлопця із ЗЧМТ і струсом шпиталізували

СуспільствоОрися Шиян, 15 березня4720

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14 березня на автодорозі Львів – Рава-Руська водій невстановленого автомобіля збив 15-річного пішохода і, не надавши йому допомоги, втік з місця події. Юнака з травмами шпиталізували. Згодом поліція встановила, що ДТП вчинив нетверезий водій «Москвича».

Як повідомляє поліція, у селі Воля-Висоцька Жовківського району водій автомобіля скоїв наїзд на 15-річного юнака та втік з місця події. Пішохода забрали у лікарню з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку.

Попередньо поліцейські встановили, що ДТП вчинив 42-річний житель району на автомобілі «Москвич» у стані алкогольного сп’яніння.

«Водій не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та вчинив наїзд на пішохода. Машину з характерними ушкодженнями правоохоронці виявили за місцем проживання чоловіка та доставили на арештмайданчик», – розповіли у прес-службі поліції.

Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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