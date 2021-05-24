Вночі з 23 на 24 травня на Львівському хімічному заводі, що на вул. Рахівській, випадково спрацювала система оповіщення. Сирену було добре чути у Сихівському районі, і як розповіли ZAXID.NET у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, сигнал тривоги лунав близько п’яти хвилин.

Одразу ж після спрацювання сирени, мешканці Сихівського району почали повідомляти про цей випадок у Тelegram-каналі Варти. Перше повідомлення надійшло об 00:03. Львів’яни зазначали, що сирену було чути на вулиці Зеленій, Трильовського, Скрипника, Хуторівці, а також в районі Нового Львова і біля ринку «Шувар».

Вранці понеділка, 24 травня, департамент цивільного захисту ЛОДА повідомив, що сирена випадково спрацювала на Львівському хімічному заводі, а причиною став дощ. Вода потрапила у блок керування системи оповіщення.

Блок керування системою оповіщення, який увімкнув сирену, після того як у нього потрапила вода (фото департаменту з пиатнь цивільного захисту ЛОДА)

Охоронець заводу вимкнув сирену вручну за кілька хвилин після її спрацювання. Він також відімкнув блок керування від живлення, аби сирена не ввімкнулася ще раз.

Незабаром на Львівському хімічному заводі замінять старий блок керування на електронний блок, у якого є вологостійкий захист.