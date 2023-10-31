Росіяни атакували район Старокостянтинова приблизно о 4:00

У ніч на вівторок, 31 жовтня, російські окупанти вчергове запустили по Хмельниччині дрони-камікадзе. Ворожі безпілотники летіли на Старокостянтинів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Через ударні БПЛА в області працювала протиповітряна оборона. Безпілотники виявили у небі над Хмельниччиною приблизно о 4:00. Дрони прямували до Старокостянтинова.

ППО вдалося збити ворожі безпілотники, повідомив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Він подякував силам ППО за вдале збиття дронів вночі.

«Хмельниччина вдячна нашим силам ППО за надійну оборону. Постраждалі та руйнування внаслідок атаки БпЛА відсутні», – повідомив Сергій Тюрін.

Нагадаємо, востаннє окупанти атакували Хмельницьку область 25 жовтня кількома безпілотниками, усі з яких вдалося збити в районі міста Славута. Попри збиття БПЛА їхні уламки впали поблизу Хмельницької АЕС та пошкодили фасад будівлі. Загалом внаслідок атаки на Славуту постраждало 16 людей та приблизно 1700 будівель. Здебільшого постраждала цивільна та критична інфраструктура.