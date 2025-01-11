27 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені

Російські війська в ніч на суботу, 11 січня, атакували Україну 74 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

В ніч на суботу російські війська запустили 74 безпілотники із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України збили 47 БПЛА. ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.

Через падіння збитих ворожих безпілотників у 7 областях пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт.

«Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога», – додають у дописі.

Робота ППО 11 січня

Також відомо, що 27 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

За словами голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Олександрівській громаді зафіксовано пошкодження вікон та покрівель в кількох приватних будинках. Також пошкоджено опору лінії електропередач.

Тоді як голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські війська дроном атакували машину з людьми у селі Приморське Запорізької області. 47-річна мешканка села загинула, ще 4 людей поранено.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 10 січня, російські війська здійснили чергову дронову атаку на Україну. 33 безпілотники збили в 11 областях країни.