Сили оборони збили 33 ударні дрони

У ніч на п’ятницю, 10 січня, російські війська здійснили чергову дронову атаку на Україну. Ворожі безпілотники збили в 11 областях країни, повідомили Повітряні сили.

За інформацією відомства, із 20:30 9 січня противник атакував Україну 72 ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів. БпЛА окупанти випустили із Міллерово, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська у РФ.

Станом на 09:00 українські військові підтвердили збиття 33 ударних ворожих безпілотників. Повітряний напад відбивали в низці областей, а саме:

Полтавській,

Сумській,

Харківській,

Черкаській,

Чернігівській,

Київській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Хмельницькій,

Вінницькій,

Херсонській.

«34 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків), один із них – полетів у напрямку РФ», – ідеться в повідомленні.

Результати роботи Повітряних сил 10 січня

Повітряні сили повідомили, що п’ять БпЛА влучили в підприємства та господарчі будівлі у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини. Унаслідок атаки поранення отримала літня жінка.

За інформацією Національної поліції, росіяни поцілили ударними безпілотниками по місту Семенівка Новгород-Сіверського району. Там зруйновані та пошкоджені житлові будинки.

Окрім цього, на Київщині збитий дрон пошкодив багатоповерхівку та два десятки автомобілів. Попередньо, обійшлось без жертв. Як уточнив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко, уламки ворожого дрона влучили у багатоповерхівку в Соломʼянському районі міста.



