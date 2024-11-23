Вночі в окупованому Бердянську пролунали вибухи

В ніч на суботу, 23 листопада, у порту, що розташований в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сталась пожежа. Окупаційний губернатор Євген Балицький заявив про ракетну атаку на морський торгівельний порт.

Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, вибух в окупованому Бердянську пролунав у п’ятницю, 22 листопада, о 23:38.

«Після вибуху було видно заграву та ознаки пожежі, що тривала до пів години. У прибережних районах Бердянську відчувався запах горілого», – написав Петро Андрющенко.

У суботу, 23 листопада, атаку на бердянський морський порт підтвердив окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький. За його словами, внаслідок влучання керованої ракети по території потру ніхто не постраждав: «Постраждалих немає. Осередки займання, що утворилися внаслідок прильоту, погашено. Ракетна атака не вплинула на працездатність порту».

Росіяни використовують морський порт у Бердянську для військової логістики

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов у коментарі «Суспільному» розповів, що окупанти використовують порт для військової логістики. Ймовірно, внаслідок влучання ракети на території порту зайнялися паливно-мастильні матеріали.

«Маємо підтверджений один “прильот” саме на територію Бердянського морського торгівельного порту, який є насправді на 100% військовим об'єктом окупантів і використовується ними для безпосередньо військової логістики. Після “прильоту” було доволі серйозне загоряння. Я думаю, що це ПММ (пливно-мастильні матеріали, – ред.), які можуть там зберігатись безпосередньо для військових. Тому навіть теоретично, якщо не уражено було військовий об'єкт, то була уражена логістика», – цитує «Суспільне» Віктора Дудукалова.

Нагадаємо, в ніч на середу, 20 листопада, у трьох областях Росії пролунали вибухи. У Бєлгородській області був уражений завод з виробництва дронів, а в Новгородській області під атаку потрапив один з ракетних арсеналів. Крім того, українські розвідники повідомили про ураження командного пункту угруповання військ «Сєвєр» ЗС Росії.