Водій в'їхав у задню частину припаркованої на узбіччі фури

Неподалік Хмельницького сталась смертельна аварія, у якій загинув 33-річний водій. Чоловік за кермом Jeep в'їхав у вантажівку, яка була припаркована на узбіччі.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 15:00 у понеділок, 12 червня, на трасі «Житомир-Чернівці» у селі Правдівка. Це орієнтовно за 20 км від Хмельницького.

«Автомобіль Jeep Patriot, за кермом якого перебував 33-річний житель села Томашівка, в'їхав у вантажівку МАN, яка була припаркована на узбіччі. Внаслідок аварії водій легковика від отриманих травм загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Додамо, що наразі невідомо, чи перебував водій у стані сп'яніння.



