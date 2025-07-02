Смертельна аварія сталася ввечері 11 листопада у Шепетівському районі

Славутський міськрайонний суд виніс вирок 49-річному Олегу Ковальчуку за вчинення ДТП. Обвинувачений на автомобілі ВАЗ збив на смерть пʼяного велосипедиста. За скоєне чоловіку призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 25 червня, аварія сталася 11 листопада 2024 року поблизу села Іванівка Шепетівського району. Близько 18:50 на трасі сполученням Корець – Славута – Антоніни водій автомобіля ВАЗ збив 58-річного велосипедиста, який їхав у попутному напрямку. Останній від отриманих травм помер на місці події.

Олег Ковальчук, який перебував за кермом автомобіля ВАЗ, повністю визнав свою провину та розкаявся. Чоловік розповів, що компенсував цивільній дружині загиблого 20 тис. грн. При призначенні покарання просив урахувати, що має 3 групу інвалідності, самостійно доглядає за матірʼю літнього віку, а також піклується про дружину, доньку та двох малолітніх онук, бо зять служить у ЗСУ.

Згідно з висновком судово-медичного експерта, на момент аварії обвинувачений був тверезий, тоді як у крові загиблого виявили 2,27 проміле алкоголю.

Суддя Ірина Маршал визнала Олега Ковальчука винним за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), проте звільнила від основного покарання й призначила два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.