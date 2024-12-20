Смертельна аварія сталася неподалік села Вижгів Ковельського району

Волинський апеляційний суд виніс вирок 31-річному водію ВМW, який напідпитку скоїв смертельну ДТП. Микола Широчук перевозив у своєму авто шістьох пасажирів, не впорався з керуванням і злетів у кювет. У результаті двоє людей загинули. Обвинувачений на судові засідання не зʼявлявся, а пізніше взагалі виїхав за кордон. Суд першої інстанції призначив йому чотири роки тюрми. Після екстрадиції з Польщі прокурори наполягли на посиленні покарання, тож чоловік отримав 5,5 років увʼязнення.

Як йдеться у вироку від 17 грудня, смертельна аварія сталася 11 вересня 2015 року неподалік села Вижгів Ковельського району. Микола Широчук, який сів за кермо автомобіля ВМW без водійских прав і напідпитку, перевозив шістьох пасажирів у напрямку Володимир-Волинського. Близько 23:45 обвинувачений перевищив дозволену швидкість руху, не впорався з керуванням, злетів у кювет і перекинувся. У результаті ДТП двоє пасажирів загинули, ще двоє – травмувалися.

Любомльський районний суд визнав Миколу Широчука винним за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей) й призначив чотири роки увʼязнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Прокурори оскаржили вирок, проте обвинувачений на апеляційний розгляд справи не зʼявлявся, а 17 січня 2018 року взагалі виїхав за кордон. 8 вересня 2022 року його оголосили у міжнародний розшук, а 12 серпня 2024 року екстрадували з Польщі.

Враховуючи усі обставини, головуючий суддя Волинського апеляційного суду Олег Клок посилив покарання Миколі Широчуку. Замість чотирьох років увʼязнення обвинувачений отримав 5 років і 6 місяців тюрми. Рішення ще можна оскаржити у Верховному Суді.