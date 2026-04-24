Вінничанина з понівеченого легковика діставали рятувальники

Поблизу села Чабани Хмельницький району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з мікроавтобусом загинув 64-річний водій автомобіля Škoda. Про це у пʼятницю, 24 квітня, повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

Аварія трапилася 23 квітня близько 13:20 на трасі Стрий – Ізварине. За даними слідства, 64-річний водій автомобіля Škoda Octavia, мешканець Вінниці, зіткнувся з Renault Master під керуванням 31-річного волинянина.

За кермом Renault перебував 31-річний волинянин (фото поліції)

Від отриманих травм водій легковика загинув на місці. Його тіло з понівеченого авто деблокували рятувальники.

Слідчі відкрили кримінальне провадження з ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) та наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років увʼязнення.