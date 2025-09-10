Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області викрили підприємицю Інну Мельник на несплаті податків з-понад 28 млн грн доходу за продаж житла у передмісті Луцька. Оскільки ще до суду забудовниця сплатила 5,5 млн грн, її звільнили від кримінальної відповідальності.

Як йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду від 29 серпня, місцева жителька Інна Мельник упродовж двох років будувала та продавала житлові будинки у передмісті Луцька. За цей час вона отримала понад 28 млн грн доходу, однак не вказала прибутки у річних деклараціях про майновий стан. Через це до бюджету не надійшло понад 5,5 млн грн податку на доходи ФОП і військового збору.

Під час досудового розслідування обвинувачена повністю відшкодувала завдані державі збитки, тож справу щодо неї закрили.

Додамо, що згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouСontrol, Інна Мельник у 2016 році була однією з засновниць обслуговувального кооперативу «Липинського-4», створеного у 2013 році. Окрім того, Інна Мельник до квітня 2025 року була співвласницею двох підприємств, бенефіціаром яких є Владислав Князєв, син місцевого забудовника Олександра Князєва. Йдеться про приватне підприємство «Сімейна фортеця-1», яке займається будівництвом житлових і нежитлових будівель у селі Струмівка, а також товариства з обмеженою відповідальністю «Гордість», яке здає в оренду нерухомість.