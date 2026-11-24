Водієві загрожує штраф до 100% вартості обладнання та можлива конфіскація

Працівники митного посту «Ягодин» викрили партію незадекларованих терміналів супутникового звʼязку Starlink. Їхня орієнтовна вартість становить 800 тис. грн. Обладнання перевозили у вантажі гуманітарної допомоги з Норвегії. Про це у понеділок, 23 листопада, повідомила Волинська митниця.

За інформацією митників, один з українських благодійних фондів оформляв вантаж гуманітарної допомоги від відправника з Норвегії. Його перевозили в напівпричепі через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ягодин».

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Під час перевірки серед предметів допомоги виявили 50 терміналів Starlink моделі Standard Mini Kit, які не зазначили в декларації про визнання вантажу гуманітарною допомогою. Усі комплекти тимчасово вилучили на склад митниці.

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На водія склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України (недекларування комерційних товарів). Йому загрожує штраф у розмірі від 50% до 100% вартості незадекларованого вантажу з можливою конфіскацією.