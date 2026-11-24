Волинські митники знайшли в гуманітарному вантажі з Норвегії партію незадекларованих Starlink
50 терміналів супутникового звʼязку перевозили через пункт пропуску «Ягодин»
Працівники митного посту «Ягодин» викрили партію незадекларованих терміналів супутникового звʼязку Starlink. Їхня орієнтовна вартість становить 800 тис. грн. Обладнання перевозили у вантажі гуманітарної допомоги з Норвегії. Про це у понеділок, 23 листопада, повідомила Волинська митниця.
За інформацією митників, один з українських благодійних фондів оформляв вантаж гуманітарної допомоги від відправника з Норвегії. Його перевозили в напівпричепі через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ягодин».
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Під час перевірки серед предметів допомоги виявили 50 терміналів Starlink моделі Standard Mini Kit, які не зазначили в декларації про визнання вантажу гуманітарною допомогою. Усі комплекти тимчасово вилучили на склад митниці.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
На водія склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України (недекларування комерційних товарів). Йому загрожує штраф у розмірі від 50% до 100% вартості незадекларованого вантажу з можливою конфіскацією.