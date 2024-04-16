У Полицькій виправній колонії обшукали в'язня, який організував наркобізнес

Правоохоронці викрили в’язня Полицької виправної колонії, який налагодив схему постачання в установу наркотиків. Чоловік залучив до справи волинянина з волі, який пересилав заборонені речовини у посилках із продуктами. Про це 15 квітня повідомили в поліції Рівненської області.

Поліцейські встановили, що організував наркобізнес засуджений на понад шість років 37-річний уродженець Донецької області. Чоловік залучив до справи 36-річного лучанина, який перебував на наркозамісній терапії: він купував нарковмісні пігулки, ховав їх у продуктах і надсилав до колонії. Зазвичай чоловік подрібнював пігулки та змішував їх із цукром, або ж маскував у десерті.

«Перший факт правоохоронці задокументували наприкінці лютого. У посилці виявили 49 таблеток, які відповідно до висновку експерта містять наркотичний засіб бупренорфін. Всього зафіксовано чотири таких факти», – повідомляють правоохоронці.

Днями поліцейські провели санкціонований обшук у колонії. Вони вилучили мобільні телефони, пігулки, роутер, модем із сім-картою, чорнові записи та інші речові докази. Крім того, за місцем проживання 36-річного спільника правоохоронці виявили 36 пігулок «Метафіну», листи призначень на отримання наркотичних засобів, мобільний телефон і банківську картку.

Обидва підозрюваних перебувають під вартою.

Слідчий повідомив зловмисникам про підозру за фактом збуту наркотичних речовин за ч. 2 ст. 307 ККУ. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.