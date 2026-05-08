Турійський районний суд Волинської області виніс вирок Катерині Пшенко, яка відмовилася від госпіталізації однорічного сина та намагалася самостійно лікувати його вдома. Зрештою, хлопчик помер від інфекції. Жінку визнали винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, проте звільнили від реального покарання та призначили три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 4 травня, у листопаді 2024 року однорічний син Катерини Пшенко захворів – у нього була підвищена температура та інші симптоми інфекційного захворювання. Спершу жінка намагалася самостійно лікувати хлопчика вдома, проте його стан погіршувався.

Вранці 11 листопада обвинувачена звернулася до сімейного лікаря, який після огляду наполіг на негайній госпіталізації дитини. Проте жінка проігнорувала рекомендацію і не повезла сина до лікарні.

Наступного дня хлопчик, якому був рік і три місяці, помер. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стало накопичення гною між легенями та грудною стінкою, що спричинило важку інтоксикацію організму. Експерти зазначили, що своєчасна медична допомога могла врятувати життя дитини.

У суді Катерина Пшенко повністю визнала свою вину. Вона розповіла, що одна з її дочок раніше померла від онкологічного захворювання, а син мав проблеми зі здоров’ям від народження. У листопаді 2024 року у хлопчика підвищилася температура, яку вона збивала ліками. За словами жінки, після візиту до лікаря родич відвіз її додому зібрати речі для госпіталізації дитини, однак не повернувся. Більше вона нікого не просила завезти їх до лікарні та вирішила продовжити лікування вдома. Наступного дня близько 22:00 вона помітила, що стан сина погіршується, а близько 23:00 він уже не дихав.

Суддя Роман Тітівалов визнав Катерину Пшенко винною за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) та призначив їй чотири роки позбавлення волі. Водночас замінив реальне покарання на три роки іспитового строку. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.