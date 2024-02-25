Прес-конференція Володимира Зеленського тривала дві години

Володимир Зеленський у неділю, 25 лютого, дав прес-конференцію у межах форуму «Україна. Рік 2024». Глава держави розповів про перспективи щодо озброєння для України, контрнаступ ЗСУ у 2023 році та плани на 2024 рік. ZAXID.NET зібрав важливі тези та цитати.

Перспективи України отримати далекобійну зброю

Володимир Зеленський задоволений переговорами з партнерами України щодо далекобійних засобів ураження.

«Щодо ATACMS на 300 км, ми розуміємо для чого вони, Росія також розуміє. Працюємо над далекобійною зброєю. Я б відповів узагальнено: знаходжусь в позитиві він нещодавньої відповіді партнерів», – сказав Володимир Зеленський.

Про російський контрнаступ

За словами президента, Росія готуватиме наступ у наприкінці весни або на початку літа.

«Нам складно буде найближчі місяці. Тому що є колихання в США, які мають вплив на деякі держави. Хоча ЄС відповідною підтримкою показав свою здатність бути лідерами. Нам буде складно в березні-квітні. Ми будемо проходити період різних хвиль: і політичних, і фінансових, і різного тиску. Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня, якщо зможуть. Вони будуть готуватися. Ми будемо готуватися до бою. Я вважаю, що їх бій, який почався 8 жовтня, не приніс жодного результату. Ми зі свого боку підготуємо наш план», – заявив президент України.

Блокада польсько-українського кордону

За словами Володимира Зеленського, протести польських фермерів біля польсько-українського кордону – «політична історія». Глава держави зауважив, що український уряд веде перемовини із урядом Польщі щодо врегулювання ситуації.

«Я говорив, що будь-які вибори в Польщі, будь-яка команда не змінить цього політичного вектора. Я розумію, що є внутрішня боротьба в Польщі. Дуже не хотілося б, щоб політики так робили», – сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також заявив, що якщо перемовини не допоможуть досягти порозуміння, то Україна «буде захищати свій бізнес».

При цьому президент зауважив, що Україні важливо зберегти дружні відносини із Польщею.

Запланований візит Еммануеля Макрона до України

Незабаром президент Франції Еммануель Макрон має прибути до України. Поки що дату візиту французького президента до України не розголошують із метою безпеки. Втім, Володимир Зеленський анонсував, що Україна може отримати від Франції та партнерів кілька десятків артилерійських систем.

«У нас нещодавно була розмова з Емануелем, зустріч. Дуже добра зустріч, були підписані гарантії безпеки з французької сторони. Я задоволений цим. Думаю, будуть ще деякі деталі, про які ми з ним домовилися. Але я хотів би, щоб вони йшли від нього», – зазначив Володимир Зеленський.

Про український контрнаступ восени 2023 року

Володимир Зеленський розповів, що Росія знала про плани України щодо контрнаступу восени 2023 року.

«Наші контрнаступальні дії минулої осені були на столі Кремля ще до того, як почалися контрнаступальні дії», – зазначив президент України.

Втім, глава держави запевнив, що Україна має план на 2024 рік, але його деталі на загал не будуть розкривати. За словами Володимира Зеленського, чим менше людей буде знати про плани української армії, тим більш неочікуваним буде результат для росіян.

Про затримку військової допомоги

Володимир Зеленський розповів, що чотири бригади ЗСУ досі не отримали техніку та озброєння. Затримка постачання, за словами глави держави, сповільнила український контрнаступ у 2023 році.

«Не буду говорити, де і не буду говорити, скільки всього готувалося. До сьогодні з того пакету чотири бригади голі. чотири бригади без техніки, про яку було домовлено. Не доїхали», – сказав президент України.

За словами президента, якби ці бригади вчасно отримали озброєння, то перебували би на фронті та виконували бойові завдання.

Якщо Владімір Путін подзвонить Володимиру Зеленському

Журналіст з Канади запитав Володимира Зеленського, чи візьме він слухавку, якщо йому подзвонить президент Росії Владімір Путін. За словами президента України, Путін не дзвонитиме йому, адже не хоче закінчувати війну проти України. На думку Володимира Зеленського, Путін може захотіти припинити воєнні дії у разі сильного економічного тиску.

«Послаблюючи їхню армію на полі бою, послаблюючи їх політичну ізоляцію в світі, послаблюючи їх санкціями, – все це про те, щоб зробити Путіна бідним. Для нього все крутиться навколо грошей. І він забезпечує безпеку цих грошей. Якщо ці активи заморозити, передати Україні, це сильно його послабить, оскільки він не спроможний захистити свій бізнес. Тоді він буде дзвонити всім, не тільки мені. І буде шукати як зупинити цю війну», – зазначив Володимир Зеленський.

Про розширення зернових коридорів у Чорному морі

Україна розглядає можливості розширення зернових кордонів, зокрема, з відкриттям судноплавства у Миколаєві. За словами Володимира Зеленського, у цьому Україні може допомогти Туреччина.

«Президент Ердоган за його посередництва може нам допомогти з Миколаєвом. Ми розмовляли, щоб відкрити море. Миколаївщина також для нас дуже важлива. Ми готові до такої розмови. І скажу вам чесно, ми вважаємо, що це може бути питання на першому інавгураційному саміті може бути вирішено», – сказав Володимир Зеленський.

2024 рік – переломний у повномасштабній війні для України

За словами Володимира Зеленського, третій рік повномасштабної війни – переломний. Від нього буде залежати формат закінчення війни. Він зауважив, що у 2022 році Україна намагалась вижити, а у 2023 році – вистояти.

«Рік виборів, розфокусування, всього одразу. Викликів ззовні, всередині тощо. Хтось втомлений, хтось про це говорить, хтось про це мовчить. І це такий переломний рік. І тому в переломний рік нам потрібна мужність, стійкість. Для того, щоб вижити. Від цього року, я думаю, буде залежати формат закінчення війни. Я так вважаю. Може, помиляюся», – сказав Володимир Зеленський.