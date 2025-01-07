Перше, що потрібно зробити – це замінити моторну оливу, охолоджувальну та гальмівну рідину

Купуючи авто з пробігом, важливо провести базове технічне обслуговування, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому. «Автогід» розповідає, що потрібно замінити в уживаному авто одразу після його купівлі.

Технічні рідини

Перше, що потрібно зробити – це замінити моторну оливу, охолоджувальну та гальмівну рідину. Також варто перевірити рідину в коробці передач і систему гідропідсилювача керма.

Фільтри

Заміна масляного, повітряного та салонного фільтрів допоможе зберегти чистоту двигуна та повітря в салоні.

Гальма та ходова частина

Перевірте стан гальмівних колодок, дисків та амортизаторів. Також оцініть рульові тяги та шарніри.

Свічки запалювання

Зношені свічки можуть викликати проблеми із запуском і роботою двигуна. Заміна забезпечить стабільність роботи.

Ремені та акумулятор

Огляньте ремінь ГРМ та стан акумулятора. Їх заміна при підозрі на зношення дозволить уникнути серйозних проблем.

Діагностика електроніки

Перевірка основних електронних систем та підключення до сканера допоможуть виявити приховані несправності.