Гучні удари або дзвін під капотом говорять про проблеми із запаленням паливної суміші або детонацією

Незвичайні звуки під капотом автомобіля можуть бути ознакою прихованих проблем, які потребують уваги. Avtosota розповідає, що експерти виділили шість типів шумів, що можуть вказувати на несправності, своєчасне виявлення яких допоможе уникнути серйозних ушкоджень.

Скрип чи писк

Ці звуки виникають через знос приводних або поліклинових ременів. Якщо ремінь порветься під час руху, це може призвести до пошкодження двигуна та пов’язаних з ним механізмів. При перших ознаках зносу важливо замінити ремінь, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Гул при повороті керма

Якщо під час обертання керма ви чуєте гул, це може вказувати на низький рівень рідини в гідропідсилювачі керма або несправність помпи. Перевірка рівня рідини та стану помпи на СТО розв'яже цю проблему.

Скрегіт чи стукіт

Металевий скрегіт або брязкіт вказують на пошкодження внутрішніх компонентів двигуна, таких як підшипники, клапани або натягувачі ременя. Ці проблеми потребують термінової діагностики, оскільки можуть призвести до серйозних несправностей.

Шипіння

Шиплячі звуки під капотом часто супроводжуються парою і свідчать про протікання рідини, що охолоджує. Це може бути викликано пошкодженням патрубків, радіатора або системи охолодження.

Металевий стукіт

Гучні удари або дзвін під капотом говорять про проблеми із запаленням паливної суміші або детонацією. Причина іноді криється у використанні невідповідного палива, неправильного налаштування запалення або накопичення нагару на поршнях.

Тріскання чи торохтіння

Ці звуки можуть походити від вихлопної системи, і їх причини варіюються від витоку в колекторі до пошкодження теплоекрану або засмічення вихлопної системи.