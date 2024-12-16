Зіпсований бензин здатний забруднити паливні фільтри та інші елементи системи подачі палива

Багато автомобілістів не замислюються над тим, що бензин має свій термін придатності. Відповідно до вимог ДСТУ в Україні, паливо має зберігати свої властивості протягом року, але лише за ідеальних умов зберігання. Насправді через імпорт значної частини бензину, визначити точну дату виробництва часто буває складно. До того ж бензин може почати втрачати свої якості лише за кілька місяців після заправки.

Avtosota зазначає, що сучасне паливо має високі експлуатаційні характеристики завдяки додаванню присадок. Однак згодом вони випаровуються, що призводить до погіршення властивостей бензину. Прострочене паливо втрачає стійкість до детонації, що може завдати серйозної шкоди двигуна

Зіпсований бензин здатний забруднити паливні фільтри та інші елементи системи подачі палива. Це негативно позначається на роботі двигуна, викликаючи труднощі із запуском, ривки та нестабільну роботу двигуна. Використання такого бензину категорично не рекомендується.

Щоб уникнути цих проблем, автовласникам рекомендується регулярно оновлювати паливо в баку та уникати тривалого зберігання бензину, особливо у спекотних чи вологих умовах.