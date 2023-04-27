Нинішній в.о. голови обласної ради представляє там Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

Євгеній Гірник ще донедавна не був публічним, адже постійно перебував в тіні екс-голови Львівської обласної ради Ірини Гримак. Будучи її першим заступником, він навіть не намагався публічно перевершити очільницю найвищого представницького органу Львівщини, але постійно брав участь у роботі постійних комісій, які курував, і підміняв голову на різноманітних заходах. Але після позачергової сесії Львівської обласної ради, коли депутатський корпус спочатку оцінив на «двійку» роботу Ірини Гримак, а потім ще й звільнив її із займаної посади, Євгеній Гірник згідно з регламентом став виконувачем обов’язків голови облради.

Нинішній в.о. голови обласної ради представляє там Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» і розповів про все, що зараз відбувається у Львівській обласній раді.

Два з половиною роки тому ВО «Батьківщина» було одним з підписантів меморандуму про співпрацю у Львівській обласній раді. Тоді вас і було обрано першим заступником голови. Як так сталося, що за половину своєї каденції, депутати забули про цей документ і звільнили голову, про яку тоді так пафосно домовлялись?

Ці два з половиною роки потрібно ділити на два різні періоди – до повномасштабного вторгнення і після нього. До повномасштабного вторгнення ми багато працювали і менше робили акценти на політичних розбіжностях. Було складно, адже це скликання обласної ради не мало великого досвіду роботи у статусі депутатів. Але ми вчилися і вникали у різноманітні процеси, які передбачені законодавством і регламентом обласної ради. А тоді повномасштабне вторгнення російської федерації кардинально змінило все. В тому числі і повноваження органів місцевого самоврядування, особливо обласних рад, оскільки в областях указом Президента України були утворені обласні військові адміністрації, які і перейняли більшість наших повноважень.

Ми (депутати) змінили режим роботи. Більшість з нас волонтерить, хтось пішов служити, з’явилися інші вагомі завдання. Обласна рада перейшла в інший режим роботи, однак навіть на нечастих сесіях у цей складний час сесійна зала була наповнена більше політичними чварами, ніж конструктивом. Якщо відверто, то занадто багато звучало гучних заяв і, на жаль, Львівська обласна рада забула про своє основне завдання – працювати для розвитку нашого регіону та робити все, щоб Львівщина була форвардом якісних змін, особливо зараз – у час війни.

Як ви проголосували у питанні про звіт Ірини Гримак?

Я проголосував «проти» оцінки «незадовільно» роботи голови обласної ради 8-го скликання, адже вважав, що мені, як її першому заступнику, некоректно так оцінювати її роботу. Однак, коли ситуація дійшла до звільнення, то підтримав більшість колег, бо розумів, що рано чи пізно такі методи роботи з депутатським корпусом призведе до розпуску Львівської обласної ради. А залишити Львівщину без найвищого представницького органу влади до завершення воєнного стану, як на мене – було б величезною помилкою. Наші виборці обирали нас, не для того, щоб дивитися політичні баталії у час війни. Голосування показало, що не лише один я так думав. Так вважала більшість депутатського корпусу.

Хто зараз претендує зайняти посаду голови Львівської обласної ради?

Можете не вірити, але прізвище потенційного чи потенційної голови обласної ради майже не обговорюється. Попри те, що пишуть різноманітні медіа, на порядку денному зараз зовсім інші речі, які є більш нагальними, ніж нове кадрове призначення в обласній раді.

А що може бути більш нагальним?

Найперше, над чим ми зараз працюємо – це максимальне відновлення роботи усіх робочих структур обласної ради. Ні для кого не секрет, що у нас кілька важливих комісій залишились без голів, а це не дає можливості їм працювати на повну силу. Тому ми зараз займаємось рестартом, чи, якщо хочете, перезавантаженням роботи усіх постійних комісій облради. Вони повинні врешті почати свою роботу і генерувати важливі для області рішення, а не політичні заяви чи звернення.

Я не кажу, що публічні висловлення позицій нам непотрібні. Потрібні. Але їх обговорювати варто власне на профільних комісіях. А в сесійній залі ми повинні розглядати уже пропрацьовані і узгоджені проекти рішень. Таким чином ми зможемо показати нашу єдність і консенсус, а не політичні протиріччя і чвари.

Чи знайшли ви консенсус хоча б у цьому питанні?

Робота активно ведеться і я впевнений, що ми достатньо швидко її завершимо. Ми зараз приймаємо багато швидких рішень, які дозволять нам надолужити час. Для прикладу, станом на сьогодні маємо узгоджене рішення про скорочення чисельності апарату обласної ради на понад 20%.

Нині обласні військові адміністрації виконують більшість владних функцій, а багато процесів завдяки діджиталізації перетворились в цифрові сервіси. Тому ми ініціювали так званий апгрейд апарату обласної ради, який передбачає оптимізацію штатної чисельності працівників і перерозподіл функціональних обов’язків та завдань. У час війни ми не маємо морального права витрачати мільйони бюджетних коштів на утримання структури, яка не в повній мірі відповідає вимогам сучасності.

Людям не потрібні чиновники і ходіння від кабінету до кабінету в пошуках вирішення тієї чи іншої проблеми. Люди повинні звертатися до ефективних управлінців та оперативно бачити результат. Ось цим ми зараз активно займаємось. Знаєте, починаємо зміни з себе. Хочемо показати приклад, як можна ефективно витрачати бюджетні кошти в час війни, не втрачаючи при цьому якості виконання покладених на нас завдань. І я хочу, щоб Львівська обласна рада стала у цьому питанні форвардом, щоб з нас брали приклад інші регіони.

Скорочення апарату – це добре, адже його працівників утримують платники податків. Але є ще управління майном спільної власності обласної ради, яке ми теж утримуємо зі своїх податків. Щось там плануєте змінювати?

Це питання теж зараз опрацьовуємо. Оптимізовувати штат і процеси, за які відповідає це управління, безперечно будемо. Але найперше, що важливо зробити – провести незалежний аудит діяльності управління майном спільної власності. І лише на підставі висновків цього аудиту переосмислювати весь функціонал цього органу. В аудиторському висновку ми всі маю на увазі мешканців Львівщини, побачимо наскільки ефективно чи неефективно використовувалось і використовується комунальне майно.

Думаю, що найближчим часом буде залучена одна з найбільших українських аудиторських компаній. І, як я сказав, після її висновків можна буде приймати обґрунтовані рішення.

Крім того, призначення керівника цього управління також завжди викликало своєрідний ажіотаж. Тому у планах вперше в історії Львівщини провести відкритий конкурс на посаду начальника управління майном спільної власності. Я категорично проти будь-якої кулуарщини у кадрових питаннях, тому настоюватиму на прозорості, поки виконуватиму обов’язки голови облради.

Ви говорили, що обласна рада під час воєнного стану втратила ряд своїх повноважень. Будете боротись за їх повернення?

Скажімо так, повноваження були перерозподілені. Однак роботи направду достатньо і важливо зосередитись на ній, а не гратись у велику політику. Серед пріоритетів на першому місці, звичайно ж, стоїть підтримка наших Захисників, ветеранів війни та їх сімей, а також сімей загиблих воїнів. Тому будемо робити все можливе, щоб максимально збільшувати цю підтримку, в тому числі із обласного бюджету. Окрім цього, нам необхідно продовжувати активно налагоджувати сталі партнерства з міжнародними партнерами та донорами, щоб там не зменшувалась увага до України до самої Перемоги і після неї теж. Попереду на нас чекатиме процес відновлення та відбудови усіх постраждалих територій.

Крім того, велика кількість невирішених питань щодо внутрішньо переміщених осіб, безпекові заходи та посилення енергостабільності нашої області. Люди повинні почуватися захищеними. Такі акценти бачу у подальшій роботі.

Планів достатньо. А чи є серед Ваших особистих планів поборотись за вакантне крісло голови обласної ради?

Боротись треба за Україну, як це роблять наші Захисники. А на посаді голови обласної ради треба якісно працювати для громад. Основа демократії – прозорі управлінські процеси. І думаю, що немає значення, хто буде головою чи виконувачем обов’язків голови у певний період часу. Головне – результат. Для мене особисто дійсно важливо, щоб обласна рада повернула собі позицію лідера змін. Тому підсумовуючи, активізуємо роботу постійних комісій, проводимо оптимізацію апарату, починаємо аудит управління майном спільної власності та готуємо відкритий конкурс на керівника цього управління. Власне це і бачу своїми завданнями на найближчий час.

* матеріал наданий прес-службою в. о. голови ЛОР Євгенія Гірника