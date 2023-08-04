Найкращий варіант роздільної здатності екрана для якісної гри – 4K

Huawei планує розширення лінійки телевізорів Smart Screen S3 Pro. До моделей з дисплеями 65 і 75 дюймів скоро приєднається пристрій з екраном на 86 дюймів. Телевізор отримає панель 4K з підвищеною частотою оновлення 240 Гц, 4 ГБ ОЗП, накопичувач на 64 ГБ і ОС HarmonyOS. Крім того, розробник подбав про роз'єми HDMI 2.1, USB і адаптер бездротового зв'язку Wi-Fi 6. Судячи з характеристик, нові телевізори (зокрема й ті, що представлені у магазині Comfy за посиланням https://comfy.ua/flat-tvs/) стануть привабливим рішенням для геймерів. Що таке TV для ігор і як визначитися з моделлю пристрою, розповідаємо далі.

Особливості телевізорів для ігор

Під час вибору техніки визначальним фактором стає набір характеристик, якими оснастив конкретну модель виробник. Ігрові телевізори – пристрої, які за параметрами ідеально підходять для геймерів. Просунуті користувачі та любителі віртуальних пригод хочуть отримати:

велику діагональ – для максимального занурення у віртуальну реальність;

широкий вибір інтерфейсів – допомагає трансформувати TV у домашній мультимедіа;

систему потужних динаміків – для чіткого та реалістичного звучання;

мінімальну затримку введення – визначає якість трансляції динамічних сцен;

можливість підключення девайсів – ігрових ПК і ноутбуків, приставок, клавіатур, акустичного обладнання.

Виходить, що геймери обирають TV, які вирізняються поліпшеними характеристиками і додатковими опціями порівняно зі стандартними моделями.

Геймерський TV: ключові параметри

Щоб підібрати пристрій для ігор, не потрібно морочити собі голову щодо параметрів. Адже сьогодні існують золоті стандарти, визначені експертами:

Матриця. Один із головних елементів телевізора. Є багато типів матриць, але для геймерського TV оптимальні VA і IPS. Перші вирізняються поліпшеною контрастністю, ідеальним чорним і відгуком до 5 мс. Однак у них невеликі кути огляду – для ігор у компанії вони не підходять. Матриці типу IPS приваблюють гарними відтінками, оглядом під різними кутами, контрастністю і деталізацією. Моделі з екранами OLED і QLED коштуватимуть набагато дорожче.

Один із головних елементів телевізора. Є багато типів матриць, але для геймерського TV оптимальні VA і IPS. Перші вирізняються поліпшеною контрастністю, ідеальним чорним і відгуком до 5 мс. Однак у них невеликі кути огляду – для ігор у компанії вони не підходять. Матриці типу IPS приваблюють гарними відтінками, оглядом під різними кутами, контрастністю і деталізацією. Моделі з екранами OLED і QLED коштуватимуть набагато дорожче. Частота оновлення. Оптимально – не менше 120 Гц. Важливо враховувати параметри консолі або ПК, які будуть підключатися.

Оптимально – не менше 120 Гц. Важливо враховувати параметри консолі або ПК, які будуть підключатися. Роздільна здатність. Найкращий варіант для якісної гри – 4K. Монітор забезпечує чудову чіткість і реалістичність зображення. Така роздільна здатність ідеальна для бездоганних візуальних ефектів.

Найкращий варіант для якісної гри – 4K. Монітор забезпечує чудову чіткість і реалістичність зображення. Така роздільна здатність ідеальна для бездоганних візуальних ефектів. HDR і підтримка HDMI. Розширений колірний діапазон доступний у телевізорах із технологією Dolby Vision. Підтримка HDMI 2.1 обов'язкова, якщо геймер планує грати в 4K з HDR. Потрібно переконатися, що телевізор отримав мінімум два роз'єми.

Розширений колірний діапазон доступний у телевізорах із технологією Dolby Vision. Підтримка HDMI 2.1 обов'язкова, якщо геймер планує грати в 4K з HDR. Потрібно переконатися, що телевізор отримав мінімум два роз'єми. Затримка введення. Для відтворення ігор вона має бути менш як 25 мс.

При купівлі телевізора для ігор користувачеві не потрібно виконувати спеціальні налаштування. Виробники спростили експлуатацію таких пристроїв. Щоб почати віртуальну пригоду, достатньо увімкнути режим для ігор. Деякі розробники пропонують додаткові налаштування, що збільшують комфорт користувача: можливість прибрати лаг введення, активувати інтелектуальну обробку аудіо, зменшити інтенсивність синього кольору, який створює значне навантаження на очі.

Ігровий телевізор – це топова модель, у якої все на високому рівні: діагональ, роздільна здатність, процесор, аудіосистема, впроваджені технології. Такі пристрої коштують дорожче стандартних TV. Підібрати рішення на будь-який смак можна в інтернет-магазині Comfy.ua.