Безпека – одна із базових потреб кожної людини. Це стосується буквально всіх сфер життя. Актуальність цього питання по-особливому зросла після подій 24 лютого 2022 року. Проте в Україні існує ще одна проблема, яка серйозно шкодить усім.

Йдеться про ситуацію на дорогах, яка відійшла на далекий план в останні роки. Про важливі деталі, головних винуватців та що може кардинально змінити ситуацію на краще – розповідаємо далі.

Що відбувається на українських дорогах

Лише за 2023 рік понад 3000 людей загинули внаслідок ДТП на українських дорогах. Водночас травми отримали приблизно 30 тисяч осіб. Щобільше, цей показник серйозно зріс, якщо порівнювати з 2022 роком: на 9,4% та 27,5% відповідно, за даними «Патрульної поліції».

Найбільше випадків за кількістю загиблих та постраждалих у ДТП зафіксували у таких регіонах:

Дніпропетровська область;

Одеська область;

Київська область;

місто Київ;

Харківська область;

Львівська область.

Важливо! Серед ключових причин настільки високого рівня смертності на дорогах в Україні: перевищення дозволеної швидкості при їзді, порушення правил маневрування та перехід дороги у невизначеному місці.

Варто також додати, що за останні 10 років (з 2014 року) унаслідок дорожньо-транспортних пригод щороку гине в середньому понад 3 тисячі людей. Окремо виокремимо 2022 рік через зрозумілі на те причини.

Спочатку патрульна поліція інформувала про зменшення кількості ДТП приблизно на третину. Водночас підкреслимо, що ці дані не враховують, зокрема, аварій на тимчасово окупованих територіях України. Саме тому вкрай складно змалювати повну картину.

Однак абсолютно чітко зрозуміло, що швидкість – це головний фактор ризику на українських дорогах. До того ж це стосується не лише водіїв та пасажирів, а й звичайних пішоходів. На жаль, жертвами аварій досить часто є діти.

Економіка та ДТП: що варто знати

Головний капітал будь-якої країни – це люди. Саме вони є рушіями економіки, змін, захисту Батьківщини та загалом усіх сфер життя. ДТП стають не просто додатковим навантаженням на економіку та служби екстреної допомоги, які щонайменше останні 2 роки працюють в авральному режимі, а й ще одним потужним ударом по людському капіталу.

Кожна смерть або серйозна травма через аварію – це безповоротна втрата найціннішого – людського життя, а також потенційного працівника, бізнесмена, платника податків тощо.

Для розуміння ситуації: експерти зі Світового банку шляхом відповідних розрахунків виявили, що соціально-економічні втрати України від ДТП становлять 4,5 мільярда доларів США на рік або 3,4% ВВП. Такі дані ще у 2017 році озвучив тодішній керівник медичного департаменту МОЗ Андрій Гаврилюк, згідно з «Економічною правдою».

Ще один важливий виклик – збільшення навантаження для медиків, рятувальників та поліціянтів через аварії. На цю ситуацію варто подивитися під різними кутами:

надзвичайні навантаження на служби (адже саме вони першими прибувають на місце події),

витрачання ресурсів (пальне, техніка, заробітна плата тощо),

це кошти, які на 100% можна використати значно ефективніше.

Як меншість відповідає за більшість аварій

Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) наголошує, що більшість учасників дорожнього руху не мають на меті завдавати шкоди собі чи іншим людям. Навіть більше – вони готові слідувати правилам дорожнього руху.

Але є критична меншість, яка на постійній основі ігнорує правила та майже всі види покарання за порушення правил дорожнього руху. Експерти ЦЕДЕМ наголошують, що фактична кількість цих водіїв незначна, але вона відповідає за основну частину ДТП в Україні, згідно з міжнародними дослідженнями та рекомендаціями.

Також можна відстежити основні риси водіїв, які більше схильні до систематичних порушень:

чоловіки молодого віку від 18 до 30 років;

особи, які є першими водіями в своїй родині (у батьків не було авто);

особи, які мають вищий рівень матеріального достатку та певний статус у суспільстві.

Водночас для них поточні штрафи не є ефективним важелем впливу. Це свідчить про те, що вкрай потрібно шукати інші варіанти для зміни ситуації на краще. Річ у тому, що більшості аварій, смертей і травмувань можна було б уникнути, лише дотримуючись правил дорожнього руху.

До теми! На сьогодні в Україні порушення деяких правил дорожнього руху просто не сприймають як таке. Як-от, перевищення швидкості на 20 кілометрів (все тому, що грошовий штраф в Україні передбачено тільки за перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год). По суті це соціально визнана норма поведінки, яка серйозно шкодить українському суспільстві та становить загрозу для безпеки багатьох людей. Цю норму треба увідповіднювати до ПДР: обмеження 50 чи 90 має означати саме 50 та 90, а не 70 та 110, пояснюють в ЦЕДЕМ.

Як можна змінити ситуацію

Одна з важливих характеристик, на які звертають увагу під час роботи з проблемою аварій на дорогах – це дотримання режиму швидкості. Наразі існує кілька дієвих інструментів для боротьби з порушниками швидкісного режиму на дорогах.

Один із них – система штрафних балів для водіїв, які нараховують у разі вчинення ними правопорушень на дорозі. Доказом ефективності цієї системи є досвід багатьох європейських країн, які завдяки цьому інструменту зуміли значно підвищити рівень безпеки на своїх дорогах. Серед них, зокрема, Польща та Іспанія.

У Польщі завдяки цій системі, згідно з даними аналітиків, за 10 років вдвічі вдалося знизити рівень смертності та травматизації на дорогах (читати – як працює система штрафних балів), в Латвії також зафіксовані успішні результати.

Тим часом в Україні сьогодні діють так звані «знижки» на штрафи. Це може стати своєрідним закликом для системних порушників до повторення небезпечних ситуацій. Ба більше, вони можуть сприймати це таким собі «податком» на порушення правил дорожнього руху.

Також важливо зауважити, що штрафні бали – це вид немонетарного покарання за порушення правил дорожнього руху. Це означає, що запровадження змін не вдарять по «кишенях» громадян.

Цікаво, що більшість українців переконані, що ситуація з аваріями зміниться, якщо збільшити розмір штрафів. Але, за дослідженням експертів, це далеко не той випадок.

Як згадували раніше у матеріалі, багато аварій припадає на осіб, для яких фінансове покарання не є фактором впливу. До того ж у цій системі відсутній накопичувальний ефект. Натомість зі штрафними балами врахували цей момент. Тож, досягнувши певного рівня, можна втратити право керування транспортним засобом.

Тобто цей інструмент зосереджений на притягненні до відповідальності саме системних порушників.Тим паче якщо йдеться про тих осіб, хто покладається на свій статус або фінансове становище. Це також сприяє поширенню принципів справедливості та невідворотності покарання у суспільстві, за словами Віктора Загреби, координатора Кампанії «За безпечні дороги».

«Просте підвищення штрафів непропорційно вдарить по найбільш, скажімо, малозабезпечених людях. Людях, які чесно працюють, заробляють свою зарплату, намагаються дати собі раду, особливо в умовах війни, економічної кризи. А досвід країн, які ми досліджували, свідчить, що, коли система балів запроваджується, то результати помітні одразу. Це просто має величезний позитивний вплив на поведінку людей, особливо тої вузької групи водіїв, від яких виникає переважна більшість проблем», – додав експерт.

Важливо! Водночас варто розуміти, що штрафні бали для водіїв не будуть ефективно працювати, якщо не буде системного підходу до розв’язання цієї проблеми. Для посилення ефективності системи необхідно створити ефективне законодавство, якісну інфраструктуру, займатися просвітою суспільства, невідворотністю притягнення до відповідальності, зокрема, за правопорушення на дорогах. Ще один надважливий аспект – політична воля чинної влади України на різних рівнях, яка, за оцінками експертів, не проявляє необхідного рівня залученості.

Директорка ЦЕДЕМ Олеся Холопік так пояснила важливість системи штрафних балів для водіїв в Україні:

«Я думаю, що для чинної влади вкрай важливо повертати тему безпеки на дорогах до порядку денного. Тому що це про людські життя, які можна вберегти, а аваріям – запобігти. Адже щодня гине багато людей, які також є частиною працездатного населення України. Це люди, які працюють, які сплачують податки, які інвестують у державу, які, в тому числі, за неї воюють… А з поверненням актуальності для теми смертності на дорогах це буде сприяти впровадженню системи штрафних балів, адже це одне з рішень, які будуть спрямовувати на зменшення смертності й травматизму».

Олеся Холопік також наголосила, що система штрафних балів – це ще один аспект, який сприятиме спрощенню інтеграції України в ЄС, що на сьогодні є нашим цивілізаційним вибором. Експертка підкреслила, що це свідчить, що українці поділяють ті ж цінності, що і європейці: збереження життів людей, створення безпечного середовища і, власне, синхронізація фактичного законодавства в частині тих законів і практик, які працюють в ЄС.

Центр демократії та верховенства права спільно з іншими громадськими організаціями розробив пропозиції змін до законодавства та сподівається на конструктивну роботу з депутатами, патрульною поліцією та громадським сектором, щоб втілити в Україні систему, схожу на польську.

Кампанія «За безпечні дороги» – адвокаційна кампанія, спрямована на зменшення смертності та травматизму на дорогах України. Ініційована у 2016 році Центром демократії та верховенства права у партнерстві з ГО Vision Zero, U-Cycle та об’єднує міжнародних, українських експертів, представників законодавчої та виконавчої влади.