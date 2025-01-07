Процес самостійного полірування складається з підготовки, безпосередньо самого полірування і подальшого захисту

Полірування авто – це простий і ефективний спосіб усунення дрібних дефектів, таких як подряпини, потертості та нерівності, а також захистити лакофарбове покриття від корозії. Регулярний догляд не лише продовжує термін служби автомобіля, а й зменшує витрати на ремонт. «Дніпро-М» розповідає, як легко відполірувати самостійно авто.

Види полірування авто

Полірування можна поділити на два основних типи:

Захисне полірування: допомагає захистити покриття від негативного впливу навколишнього середовища, запобігає появі різних ушкоджень, відновлює блиск. Воно проводиться шляхом нанесення спеціалізованого захисного складу: без абразивної поліролі, керамічного покриття, «рідкого скла» і багато чого іншого. Регулярне захисне полірування допоможе надовго зберегти бездоганний зовнішній вигляд авто, а також полегшити мийку. Відновлювальне полірування: дозволяє усунути видимі пошкодження і дефекти (подряпини, потертості, помутніння), частково або повністю відновити властивості лакофарбового покриття, повернути первинну яскравість кольору і блиск. Залежно від ступеня дефектів поверхні, застосовується м'яке (для згладжування шорсткості та нерівності) або абразивне (для приховування виражених дефектів лакофарбового покриття) полірування.

Підготовка до полірування

До початку полірування потрібно подбати про приміщення, в якому буде проходити робочий процес: воно повинно добре провітрюватися і бути достатньо освітленим без потрапляння прямих сонячних променів. Так ви не пропустите дрібні дефекти, а метал не буде нагріватися на сонці.

На першому етапі також важливо підготувати кузов автомобіля:

Вимити й очистити від забруднень. Знежирити та перевірити на наявність бітумних плям, корозії і залишків бруду. Очистити полірувальною глиною від дрібного сміття, а потім висушити.

Перед початком полірування автомобіль повинен бути ідеально чистим і сухим.

Як самостійно полірувати автомобіль

Процес самостійного полірування складається з підготовки, безпосередньо самого полірування і подальшого захисту. На першому етапі необхідно не тільки підготувати кузов, але й робочий простір, підібрати інструменти та засоби для полірування. Вам знадобиться полірувальна машина, круги різної абразивності, професійні пасти, а також серветки, мікрофіброві рушники.

Якісний результат полірування багато в чому залежить від полірувальної машини. За принципом роботи вони поділяються на два основних типи: кругові та з ексцентриком. Останні крім обертальних рухів здійснюють ще й поступальні, збільшуючи оброблювану поверхню, дозволяючи уникнути її перегріву і прискорюючи роботу.

Для роботи з полірувальною машиною вам знадобиться диск-основа і полірувальні диски різної твердості.

На різних етапах полірування вам знадобиться певний диск:

Білий – жорсткий, для грубого полірування лакофарбового покриття. Жовтий – для початкового полірування, видалення грубих подряпин. Помаранчевий – універсальний, для додання стійкого блиску. Синій – ближче до м'якого, для дрібно абразивного і фінішного полірування. Чорний – найм’якший, для видалення «голограм» і надання бездоганного блиску.

Поліролі можуть бути різного ступеня абразивності та без абразивності. Вибирайте засіб з урахуванням типу полірування, складності дефектів і індивідуальних потреб.

Корисні поради щодо полірування:

Захистіть декоративні елементи кузова, які можна зіпсувати поліруванням. Не наносьте поліролі на нагріті поверхні. Поліруйте поверхню неспішними вертикальними, потім горизонтальними рухами. Не затримуйтесь довго на одній ділянці. Поліруйте невеликими ділянками, зони з дефектами обробляйте окремо. Надлишки поліролі видаляйте мікрофіброю. Перевіряйте і своєчасно міняйте витратні матеріали.

Якщо ви хочете довше зберегти блиск і захистити поверхню від пошкоджень, рекомендується після відновлювального полірування провести захисну.