31 жовтня у світі відзначається День всіх святих — Гелловін

31 жовтня у світі відзначається День всіх святих – Гелловін. Наймасштабніші святкування проходять у США, Ірландії, Шотландії та Великобританії. Проте його також відзначають у понад 40 країнах по всьому світу, і їх кількість лише зростає. Розповідаємо про найбільш популярні святкування.

США

У Сполучених Штатах Гелловін вважається масштабним святом з костюмами, декораціями та традицією trick-or-treating (випрошування солодощів). Американці прикрашають свої домівки гарбузами і моторошними атрибутами.

Шотландія та Ірландія

Гелловін дуже популярний і в цих країнах. Все тому, що це свято зародилось саме там. Діти також одягаються у костюми, ходять від дверей до дверей, просячи цукерки.

На відміну від США, де діти часто кричать «Trick or treat!», шотландські та ірландські діти часто кричать «Допоможіть вечірці на Хелловін!». Хоча американська фраза стає все популярнішою серед дітей по всьому світу.

У цей день також раніше закінчується робота та влаштовуються фестивалі вампірів. А ірландці грають в традиційну гру з яблуками, намагаючись виловити його зубами у ємності з водою.

Велика Британія

У Великій Британії Гелловін поєднується з фестивалем Самайн. А 31 жовтня для туристів влаштовують екскурсії спеціально прикрашеними замками та фортецями, під час яких лякають страшними історіями і привидами. Також у цей день заведено ворожити на багатті: люди кидають туди камінчики і розглядають візерунок полум'я.

Мексика

У Мексиці Гелловін переплітається з Днем мертвих, відзначення якого триває з 31 жовтня по 2 листопада. Під час цього свята люди вшановують покійних родичів, прикрашаючи їхні могили і створюють вівтарі з їжею та прикрасами. Це також час, коли метелики-монархи повертаються до Мексики з півночі, і вважається, що вони несуть духів дорогих померлих, які повертаються додому.

Японія

У Японії Гелловін здебільшого пов'язаний з костюмованими вечірками, які відбуваються на вулицях великих міст.

Німеччина

Німці заздалегідь активно готуються до свята, тому з вересня в магазинах починають продаватись костюми та декор до свята. Будинки також прикрашають гірляндами і опудалами. Як і в інших країнах, німці вирізають гарбузові ліхтарі, а також готують страви з гарбуза.

За матеріалами «Суспільне» та «WorldPopulationReview».