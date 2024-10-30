Створіть свої ліхтарі Джека з гарбузів, аби відганяти злих духів.

Гелловін – це одне з наймістичніших свят, яке щорічно приваблює тисячі прихильників усього загадкового та таємничого по всьому світу. Вважається, що саме в цю ніч духи предків можуть навідатися до світу живих. Проте в сучасному світі це свято фактично втратило релігійний підтекст. Розповідаємо, що варто робити на Гелловін.

Що можна робити на Гелловін

Прикрашати оселю у моторошному стилі

Гарбузи, павутиння, моторошні ліхтарі та інші елементи декору не тільки додадуть святковості, а й налаштують на містичний настрій. Створіть свої ліхтарі Джека з гарбузів, аби відганяти злих духів.

Одягати костюми

Костюми привидів, відьом або сучасних персонажів – одна з найвеселіших традицій Гелловіну. Костюми можуть бути як страшними, так і веселими. Кожен може створити власний образ, який відповідатиме настрою свята.

Випрошувати солодощі та пригощати ними інших

Традиція Trick-or-Treat (цукерки або смерть) дозволяє дітям у костюмах відвідувати домівки та випрошувати солодощі. Господарі мають намагатися налякати маленьких гостей, а потім пригостити їх цукерками. Якщо ж вони відмовлять дітям у пригощанні, вважається, що на них чекатимуть нещастя.