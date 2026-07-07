Якщо кіт став надто збудженим або поводиться незвично часто, його можна заспокоїти

Раптові забіги квартирою, стрибки на меблі та нескінченні ігри можуть здаватися ознакою надмірної активності кота. Насправді така поведінка часто пов’язана з природними інстинктами, нудьгою або особливостями характеру тварини. Якщо кіт став надто збудженим або поводиться так незвично часто, його можна заспокоїти. Catster розповідає, як можна заспокоїти надто активного кота.

Як заспокоїти надто активного кота?

Приділяйте більше часу іграм.

Котам потрібен організований час для ігор та можливість витратити всю свою надлишкову енергію. Якщо ви заплануєте час для ігор зі своїм котом, це допоможе зменшити його нестриману та непередбачувану поведінку, а також зміцнить ваші взаємини.

Не обов’язково грати годинами безперервно. Ігри можуть тривати від 5 до 10 хвилин, і цього цілком достатньо, щоб задовольнити вашого котика.

Купуйте нові іграшки.

Коти швидко втрачають інтерес до іграшок вже після кількох ігор. Однак це не означає, що вам потрібно викидати старі іграшки. Просто тримайте їх у запасі, щоб чергувати їх – так ви забезпечите своєму улюбленцю різноманітність та інтерес.

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Збагачуйте середовище.

Котам потрібне цікаве середовище, щоб залишатися щасливим та здоровим. Збагачення середовища для котів передбачає надання їм стимулів, що задовольняють їхні природні інстинкти, і зазвичай поділяється на три категорії: екологічні, соціальні та когнітивні.

Екологічне збагачення – це облаштування простору вашого кота відповідно до його потреб. Це може полягати у встановленні підвісних платформ біля вікна для котів, які люблять спостерігати за тим, що відбувається зовні, або у створенні піднятих місць, таких як котячі дерева, щоб вони могли стежити за своїм оточенням.

Соціальне збагачення – це гра та взаємодія. Звісно, коти відомі своєю незалежністю, але вони також є дуже соціальними істотами. Це може бути гра, обійми або навіть просте розчісування вашого кота. Будь-яка діяльність, що зміцнює ваші стосунки, яку ви можете робити разом, сприятиме соціальному збагаченню вашого улюбленця.

Когнітивне збагачення – це вирішення завдань. Годівниці-головоломки, ігри та тренування – чудові способи покращити розумовий розвиток вашого кота.

Зверніться до ветеринара.

Не вся ненормальна поведінка зумовлена нудьгою чи поведінковими проблемами, тому, щоб виключити будь-які приховані захворювання, краще показати кота ветеринару.

Якщо жодних прихованих проблем зі здоров’ям немає, а поведінка вашого кота, можливо пов’язана з тривогою, ветеринар може порадити вам спробувати ліки за рецептом, щоб впоратися з цією проблемою.