Який б пристрій для зв'язку ви не вибрали, звертайте увагу на якість гаджета

Вже скоро діти підуть до школи, тому варто підготуватись до навчального сезону, а ще подбати про те, щоб дитина завжди була на зв’язку. Який пристрій краще купити для дитини шкільного віку, пише Brain.

Кнопковий телефон

Надійність і простота в обігу – головні характеристики девайса, на які орієнтуються батьки майбутніх першокласників або учнів початкової школи. Тому вибір часто падає на кнопкові телефони. Розібратися в основних функціях і навчитися користуватися пристроєм самостійно зможе навіть дитина 5-6 років. У таких девайсах не так багато функцій.

Ще одна перевага кнопкових пристроїв – невисока ціна. Буде не так прикро, якщо дитина через необережність розіб'є його. Але ви можете придбати протиударні мобільні телефони з міцним корпусом. Міцність надають спеціальні пластик і гумові бампери.

Сенсорний телефон

Уявити навчання в середній і старшій школі без смартфона складно. Тому такий телефон краще придбати дітям, старшим 11-12 років. Зверніть увагу на розмір дисплея. Це важливо, адже маленький екран може зіпсувати зір, а надто великий – незручний для дитячої руки. Оптимальний варіант – пристрої з діагоналлю дисплея 4,5-5,2 дюйма.

У пристрої має бути навігаційний модуль. За допомогою GPS батьки зможуть встановити місцезнаходження дитини, скачавши на свій мобільний спеціальну програму.

Важливий обсяг оперативної пам'яті, мінімум 1 ГБ, що дозволить завантажити і містити в телефоні необхідні додатки.

Розумний годинник

Смарт-годинник допоможе дитині освоїтися в світі цифрової техніки, надасть йому мультимедійні функції, програми для навчання і можливість зв'язатися з батьками.

З «розумним» девайсом батьки завжди будуть знати, де знаходиться дитина, зможуть дзвонити по відеозв'язку і відправляти голосові повідомлення. Деякі моделі оснащуються тривожною кнопкою і датчиком зняття з руки. В екстреній ситуації малюк зможе швидко відправити на телефон батьків важливе повідомлення і зробити фотографії свого місцезнаходження.

Смарт-годинник – чудовий пристрій, який допоможе постійно перебувати на зв'язку, його не можна забути в портфелі, на парті або втратити, як телефон, адже годинник завжди на руці.

Який б пристрій для зв'язку ви не вибрали, звертайте увагу на якість гаджета і віддавайте перевагу перевіреним виробникам.