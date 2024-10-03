Багато учнів обирають навчання в коледжі

Молодь прагне ще в студентські роки розпочати кар'єру, що робить вибір коледжу особливо важливим.

Багато учнів після 9 класу обирають навчання в коледжі, щоб швидше здобути професійні навички. Однією з переваг є те, що для вступу не потрібен НМТ, а диплом про здобуття професійно-технічної освіти можна отримати швидше, ніж в університеті.

Вибір коледжів в Україні широкий, і важливо з ним не помилитися. Ось кілька порад, які допоможуть це зробити.

Найпопулярніші коледжі серед абітурієнтів у 2024 році

Вступна кампанія 2024 року була результативною: понад 300 тисяч заяв подали на програми фахового молодшого бакалавра. При виборі абітурієнти враховували напрямок, рейтинг коледжу, розташування та рівень викладання. Деякі навчальні заклади виділялися серед інших:

Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування став лідером за кількістю заяв. Майже 3000 абітурієнтів захотіли сюди вступити, хоча ліцензійний обсяг становив лише 728 місць. Серед спеціальностей – екологія, туризм, менеджмент, будівництво, інженерія, ІТ тощо. Вартість навчання коливається від 8 до 17 тисяч гривень на рік.

Фаховий коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну також був популярним серед абітурієнтів. Навчальний заклад запропонував лише 575 місць, тоді як заяви подали 1200 абітурієнтів. Спеціальності включають дизайн, аудіовізуальне мистецтво, туризм і підприємництво. Вартість навчання становить від 15 до 24 тисяч гривень.

Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету увійшов у топ-10 найпопулярніших закладів. Заяв подали понад 1700, але навчальний заклад запропонував лише 468 місць. Серед спеціальностей – дизайн одягу, флористика, ІТ, менеджмент. Вартість навчання сягає 21 тисячі гривень на рік.

Фаховий коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара отримав близько 850 заяв, хоча ліцензійний обсяг становив лише 297 місць. Серед програм – авіаційна та ракетно-космічна техніка, електроенергетика, комп'ютерні технології. Вартість навчання – від 19 до 20 тисяч гривень на рік.

Як обрати найкращий коледж у 2024 році

При виборі коледжу абітурієнти зазвичай орієнтуються на спеціальність, яку хочуть опанувати. Однак варто також звернути увагу на матеріально-технічну базу, актуальність навчальних програм і безпеку розташування закладу, що особливо важливо в нинішніх умовах.

Не всі коледжі, навіть з топ-10, відповідають таким вимогам. Крім того, у зв'язку з воєнним станом завжди існує ймовірність тимчасового виїзду за кордон. У цьому випадку дистанційна освіта стає оптимальним вибором.

Дистанційна освіта як альтернатива

Одним із найкращих варіантів може стати дистанційний коледж з високим рейтингом та якісними навчальними програмами. Таким є OPTIMA, який пропонує інноваційний підхід до освіти й зручний формат навчання, що не залежить від місця проживання.

OPTIMA надає можливість здобути освіту за популярними спеціальностями, зокрема:

Графічний дизайн;

Маркетинг;

Комп'ютерні науки;

Психологія;

Підприємництво та торгівля.

Коледж також пропонує безоплатний демодоступ для ознайомлення з якістю дистанційної освіти, що дає можливість майбутнім студентам та їхнім батькам переконатися в ефективності програм.

OPTIMA дозволяє здобути якісну освіту в зручному форматі та відкриває перспективи для успішної кар'єри в будь-якій точці світу.