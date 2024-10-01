Школярів цікавить сфера ІТ

Без сумніву, сфера ІТ є однією з найперспективніших. Тому не дивно, що чимало випускників шкіл обирають цей напрямок. Як і з іноземними мовами, програмування доцільно вивчати з дитинства. У грі діти легше засвоюють нову інформацію, а до завершення школи можуть перейти до вивчення програмування на професійному рівні.

Сучасний світ пропонує величезний вибір дитячих курсів з програмування. Є ключові критерії, які допоможуть не помилитися з вибором:

Кваліфікація викладачів. Ідеальний варіант – це не шкільні вчителі математики. Варто звернути увагу на інформатиків, а ще краще – програмістів-практиків, які захоплюються своєю справою й готові поділитися знаннями. Актуальність навчальних програм. ІТ-сфера розвивається стрімко, тому програми потрібно оновлювати щонайменше раз на рік. Це стосується не лише матеріалу, а й підходів до викладання. Відповідність віковим категоріям. Важливо, щоб навчальні матеріали відповідали віковим особливостям дітей: шестирічні діти потребують іншого підходу, ніж дванадцятирічні. Адже сприйняття інформації у різних вікових групах суттєво відрізняється. Інтерактивність та зручність навчання. Особливо важливо в умовах війни. Діти, які розпочали навчання, повинні мати можливість продовжувати його, навіть якщо змушені виїхати за кордон. Онлайн-курси є найкращим рішенням у цьому випадку.

Optima Academy відповідає всім цим критеріям. Діти отримують підтримку досвідчених викладачів та доступ до сучасних навчальних матеріалів, незалежно від місця перебування.

Курси Optima Academy є унікальними завдяки авторським програмам, що розробили фахівці. Інтерактивні відеоуроки та легка подача складних тем допомагають дітям без труднощів освоїти основи ІТ та вивчити мову програмування з нуля.

Програмування краще вивчати з дитинства / Shutterstock

Які мови програмування підходять школярам

Кожна мова програмування має свої особливості, проте всі вони цікаві для вивчення. Особливо варто звернути увагу на наступні:

Scratch

Ця візуальна мова програмування ідеально підходить для початківців, зокрема дітей, оскільки дозволяє вивчати основи програмування через використання блоків та прості проєкти.

Python

Популярна мова, яка відрізняється простотою та універсальністю. Вона підходить для створення ігор, наукових проєктів та інших програм.

JavaScript

Мова, яка дозволяє створювати інтерактивні вебсторінки й вивчати основи роботи в інтернеті. Вона буде корисною для школярів, які цікавляться веброзробкою.

Minecraft

Ця гра дозволяє дітям створювати власні світи та інтерактивні елементи, використовуючи блоки коду. Вивчення програмування через Minecraft ідеально підходить для наймолодших дітей, починаючи з 6 років.

На курсах Optima Academy школярі зможуть познайомитися з основами програмування, вебдизайну, створення сайтів і комп'ютерних ігор. Не варто зволікати – курси забезпечать дитині якісні знання та можливість успішного старту в ІТ-сфері.