Ємець запропонував ввести для медиків погодинну оплату праці на час пандемії Covid-19

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець виступив за введення погодинної оплати праці для медиків, які працюють в умовах поширення в Україні коронавірусної інфекції Covid-19. Таку пропозицію він пояснив тим, що медики, які ведуть боротьбу з хворобою, потребують додаткової підтримки й захисту.

«На наступне засідання уряду я виходитиму з пропозицією: під час епідемії потрібно переходити на погодинну оплату для медичного персоналу. Та людина, яка, наче на війні, ризикує своїм життям, повинна мати достойний рівень забезпечення. Думаю, що зараз цю постанову підтримають», – заявив міністр в інтерв’ю телеканалу «112 Україна».

Ємець наголосив, що в умовах поширення Covid-19 лікарі та інший медичний персонал перебувають в епіцентрі боротьби з вірусом, тому потребують додаткової підтримки та захисту.

«Захистимо лікаря – врятуємо українців. Ось філософія, яку сьогодні повинні сповідувати всі. Ми говоримо зокрема і про забезпечення медиків засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами», – додав міністр охорони здоров’я України.

Нагадаємо, що станом на ранок понеділка, 23 березня, в Україні на Covid-19 захворіли 73 людини, троє людей померли. У зв’язку з поширенням цієї хвороби, в Україні введено жорсткі карантинні заходи: закриті кордони, не працюють навчальні заклади, ринки, розважальні заклади, не курсують потяги, а також припинено міжміське автобусне сполучення. Людей просять не виходити на вулицю і, за можливості, залишатися вдома.

Однак міністр охорони здоров’я Ілля Ємець вважає такі заходи недостатніми і виступає за введення в Україні надзвичайного стану.

Разом з тим виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Майк Раян вважає, що лише карантинних заходів для боротьби з коронавірусом недостатньо. Він пояснив, що якщо не діагностувати вірус і не ізолювати хворих, то після скасування карантину поширення вірусу відновиться.