Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) більшістю голосів визнав «частково прийнятною» скаргу України на Росію щодо порушення прав людини в окупованому Криму та розпочав розгляд справи по суті. Про це у четвер, 14 січня, повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

«Перша проміжна перемога у серії справ України проти Росії у Європейському суді з прав людини! Сьогодні ЄСПЛ оголосив рішення, яким визнав прийнятною справу Україна проти Росії (щодо Криму) та перейшов до розгляду справи по суті», – написав він.

З його слів, ЄСПЛ також підтвердив, що Росія мала контроль над окупованим Кримом ще з лютого 2014 року, а не з часу так званого «референдуму».

Україна вимагає суд визнати, що РФ порушує:

право на життя;

право на свободу та особисту недоторканість;

право на справедливий суд;

право на повагу до приватного і сімейного життя;

свобода думки, совісті і релігії;

свобода вираження поглядів;

свобода зібрань та об’єднання;

заборона дискримінації права власності;

свобода пересування.

Згідно із рішенням, опублікованому на сайті ЄСПЛ, суд продовжить розгляд справи за такими скаргами:

насильницькі викрадення і відсутність розслідування жорстокого поводження та незаконних затримань людей;

поширення російського законодавства на Крим, у результаті чого з 27 лютого 2014 року місцеві суди не можна вважати законними;

автоматичне нав’язування російського громадянства та масові обшуки;

переслідування і залякування релігійних лідерів, які не належать до Російської православної церкви, довільні обшуки в церквах і конфіскація релігійної власності;

переслідування неросійських ЗМІ;

примусове відчуження майна у цивільних осіб і приватних підприємств;

придушення української мови в школах і утиски прав україномовних дітей;

обмеження свободи пересування між Кримом і материковою Україною в результаті де-факто появи кордону;

переслідування кримських татар.

Нагадаємо, що 20 лютого 2014 року Росія розпочала незаконно перекидати свої регулярні війська без знаків розрізнення до українського півострова. Після мітингів 26 лютого російські окупанти захопили кримський парламент.

27 лютого сесія Верховної Ради Криму незаконно ухвалила провести невизнаний світовою спільнотою Україною «референдум про самовизначення Криму». Україна, ЄС та США не визнали результати голосування на так званому «референдумі» та ввели міжнародні санкції проти Росії. Крім того, 13 березня український уряд до ЄСПЛ першу міждержавну заяву проти Росії щодо окупації Криму.