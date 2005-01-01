З 1 квітня в Україні заборонений вилов риби

Нерестова заборона діятиме щонайменшк 10 тижнів

З 1 квітня в Україні через нерест заборонений вилов риби. Про це попереджає прес-служба Держрибагенства.

Як зазначається, рибалити можна хіба що у певних місцях з берега однією вудкою, а виловлене використовувати виключно для особистих потреб, а не на продаж. Заборонено рибалити з човна та використовувати спецзасоби для лову і потому продавати цю рибу.

Нерестова заборона діятиме протягом 10-12 тижнів залежно від регіонів та температурних умов.

Держрибагенство обіцяє регулярно здійснювати рейди водоймами, на порушників чекає адміністративна та кримінальна відповідальність, зокрема штрафи. Також працюватиме гаряча лінія, на яку просять повідомляти про рибалок-порушників.