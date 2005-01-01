З 1 квітня в Україні заборонений вилов риби

Почала діяти нерестова заборона

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 13:108050

До теми

З 1 квітня в Україні заборонений вилов риби
фото Depositphotos
Нерестова заборона діятиме щонайменшк 10 тижнів

З 1 квітня в Україні через нерест заборонений вилов риби. Про це попереджає прес-служба Держрибагенства.

Як зазначається, рибалити можна хіба що у певних місцях з берега однією вудкою, а виловлене використовувати виключно для особистих потреб, а не на продаж. Заборонено рибалити з човна та використовувати спецзасоби для лову і потому продавати цю рибу.

Нерестова заборона діятиме протягом 10-12 тижнів залежно від регіонів та температурних умов.

Держрибагенство обіцяє регулярно здійснювати рейди водоймами, на порушників чекає адміністративна та кримінальна відповідальність, зокрема штрафи. Також працюватиме гаряча лінія, на яку просять повідомляти про рибалок-порушників.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Українська команда перемогла на чемпіонаті світу з ловлі коропа ZAXID.NET
ООН попередила, що до 2100-го року в Африці вимре половина видів тварин ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук