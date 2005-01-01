ООН попередила, що до 2100-го року в Африці вимре половина видів тварин

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 10:572130

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ООН попередила, що до 2100-го року в Африці вимре половина видів тварин
фото IPBES
Звіт IPBES, Міжурядової платформи з біорізноманіття

Експерти ООН опублікували доповідь, згідно з якою біорізноманіття у світі істотно скоротиться вже до 2050 року. Про це повідомляється на сайті IPBES, Міжурядової платформи з біорізноманіття.

У доповіді висвітлюються загрози екосистемам таких регіонів, як Європа, Північна і Південна Америки, Африка, Центральна Азія й Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Головна проблема для біорізноманіття - зміна клімату.

У Південно-Східній Азії до 2050 року зникне до 90% коралів, навіть якщо вдасться уповільнити глобальне потепління. До 2048 року в регіоні не залишиться рибних ресурсів, якщо промисловий вилов триватиме в такому ж темпі. До 2100 року, на думку експертів, в Африці можуть зникнути більше половини видів птахів і тварин. Висихання африканських озер призведе також до зникнення багатьох видів рослин. Ситуація погіршиться через ріст населення континенту, яке до 2050 року збільшиться з 1,25 мільярдів до 2,5 мільярдів осіб.

Вчені зазначають, що з часу відкриття Америки різноманітність видів у регіоні скоротилася на 31%. До 2050 року ця цифра сягне 40%. Зникнення багатьох біологічних видів відіб'ється на корінних народах. Більше 60-ти відсоткам мов і культур Америки загрожує вимирання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Африці цього місяця помер останній у світі самець північного білого носорога. За інформацією BBC, тепер на планеті залишилося всього дві представниці цього виду носорогів.

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