Офіційний Лондон з 2017 року щонайменше 6 разів відмовляв Києву у переговорах про зміну дії візового режиму чи проблеми із видачею віз. Про це йдеться у статті «Європейської правди».

Як пише видання з посиланням на Посольство України в Лондоні, протягом 2017 року МВС Британії, яке опікується візами, чотири рази підтверджувало відсутність наміру змінювати візовий режим для України.

«У 2018 році посольство двічі пропонувало провести консультації, в тому числі щодо затримок у видачі віз, необґрунтованих відмов, можливість оскарження рішень, відшкодування витрат тощо. Усі відповіді британської сторони були негативними», – йдеться у статті.

Видання зазначає, що ще 11 травня надіслала журналістський запит до МЗС та МВС Британії, але за цей час жодне з відомств не надало відповіді журналістам.

В свою чергу, колишня очільниця британського МВС Ембер Радд свого часу визнала свою відмову вести з Україною переговори про скасування віз навіть для власників дипломатичних паспортів. За її словами, причиною такого рішення стала міграційна загроза та загрози національної безпеки.

Видання нагадує, що Україна свого часу була на завершальній стадії переговорів про спрощення візового режиму з Великою Британією, однак події 2013-14 років зупинили цей процес.