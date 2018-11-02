З кримського СІЗО випустили трьох українських моряків

Їм змінили запобіжні заходи з перебування під вартою на підписку про невиїзд

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 11:07320

Капітана українського судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького і ще двох українських моряків випустили зі слідчого ізолятора окупованого Росією Сімферополя, їм змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд, повідомила так звана уповноважена з прав людини в Криму Людмила Лубіна.

В коментарі російській агенції ТАСС вона повідомила, що капітана і двох моряків «ЯМК-0041» випустили з СІЗО, після звернення омбудсменів у слідчі органи. З її слів, капітана судна випустили, щоб було легше вести переговори про його обмін на капітана кримського судна «Норд» Володимира Горбенка, проти якого в Україні наразі здійснюються процесуальні дії.

Лубіна додала, що переговори про обмін ведуться, не уточнивши, коли такий обмін може відбутися.

Українське судно «ЯМК-0041» затримали 4 травня російські прикордонники в Чорному морі біля мису Тарханкут. У рибалок вилучили кілометри сіток і рибу. Судно і екіпаж з п’ятьох громадян України доставили на територію анексованого Криму.

30 жовтня сімох українських моряків обміняли на сімох моряків кримського судна «Норд», яке затримали українські прикордонники в момент, коли воно курсувало під прапором Росії.

Під час цього обміну до України повернулися троє моряків судна «ЯМК-0041» і четверо – з судна «ЯОД 21-05».

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