З початку літа в Україні втопилися вже 53 дитини

СуспільствоАндрій Стець, 18 серпня1480

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З 1 червня по 16 серпня цього року на українських водоймах загинули 53 дитини. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

«Тільки за період з 1 червня по 16 серпня 2018 року на водоймах держави унаслідок утоплення загинуло 53 дитини: віком до 10 років - 22 дитини, з 11 до 13 - 15 дітей та з 14 до 17 років - 16 дітей. За цей же період в результаті дорожньо-транспортних пригод загинула 51 дитина», - написав він.

«Для порівняння, за даним Мінсоцполітики, на території Донецької та Луганської областей за весь час війни загинуло 68 дітей», – додав Аброськін.

Нагадаємо, на воді від початку року вже загинуло 874 людини.

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