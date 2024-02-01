31 січня Україна повернула з полону 207 військовослужбовців

У межах обміну полонених у середу, 31 січня, додому повернулися двоє прикарпатців – Василь Стефурак та Василь Шевернюк. Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, військовослужбовець із Городенківської громади Василь Стефурак потрапив у полон півтора роки тому на Херсонщині.

«На захист держави Стефураки стали всією родиною. Батько Василя сьогодні перебуває у війську, а рідний брат Степан захищав територіальну цілісність України та загинув у зоні проведення АТО/ООС у 2014 році», – написала Світлана Онищук у Telegram.

Про повернення з полону ще одного прикарпатця – мешканця села Стецева Василя Шевернюка Суспільному розповіла керуюча справами виконкому Снятинської міської ради Оксана Саміла.

«Ми на зв’язку з цією родиною були постійно. Вчора ввечері спілкувалися. Так, наш воїн повертається додому», — сказала Оксана Саміла».

Нагадаємо, 31 січня Україна повернула з полону 207 військовослужбовців. Йдеться про військових ЗСУ, Національної Гвардії, ДПСУ та Нацполіції. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що додому повернулися 95 представників ЗСУ, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів ТрО та один представник Національної поліції України.