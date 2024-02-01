31 січня Україна повернула з полону 207 військовослужбовців

У межах обміну полонених у середу, 31 січня, додому повернулися двоє закарпатців – Юрій Цоліган та Андрій Коляденко. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

«З полону повернувся наш земляк – військовослужбовець 101-ї бригади ТрО Закарпаття Юрій Цоліган. Також було звільнено прикордонника Андрія Коляденка з Виноградова», – написав у Facebook Віктор Микита.

Андрій Коляденко проходив службу в Мукачівському прикордонному загоні та боронив «Азовсталь». А 33-річний житель села Драчино Свалявської громади Юрій Цоліган потрапив у полон 30 травня 2023 року на Куп'янському напрямку Харківської області.

Нагадаємо, 31 січня Україна повернула з полону 207 військовослужбовців. Йдеться про військових ЗСУ, Національної Гвардії, ДПСУ та Нацполіції. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що додому повернулися 95 представників ЗСУ, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів ТрО та один представник Національної поліції України.