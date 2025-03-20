19 березня 2025 року між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими

Під час чергового обміну полоненими у середу, 19 березня, з Росії в Україну повернули двох захисників із Хмельниччини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«З російського полону повернулися двоє наших героїв з Хмельницького району. Ці хлопці пройшли через тяжкі випробування, але вони вистояли. Ми пишаємося нашими захисниками та дякуємо їм за їхній подвиг», – написав Сергій Тюрін у Facebook.

Водночас детальнішої інформації про звільнених воїнів у Хмельницькій ОВА не розголошують.

Нагадаємо, що 19 березня Україна повернула з російського полону 175 військовослужбовців. Ще 22 захисники повертаються додому поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини.